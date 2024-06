A vakációval érkezik a MÁV-VOLÁN-csoport nyári menetrendje. Indulnak hamarosan a Balaton felé is a közvetlen vonatok, erről adott ki tájékoztatót a tömegközlekedésért felelős szolgáltató. Ebből kiderül, hogy a déli partra lesz közvetlen járat, amely az Ezüstpart expressz nevet viseli: Miskolc és Fonyód között jár első osztályú, valamint kerékpárszállító kocsival is kiegészülve. Az északi partra továbbra sincs közvetlen járat, de Budapetről Balatonfüredre naponta több járat is közlekedik szinte óránként, köztük IC-k, például a Kék Hullám InterCity-k, vagy a Vízipók nevű sebesvonatok.

A Volánbusz menetrendjében nem láttunk közvetlen járatot a magyar tenger irányába vármegyénkből.

A tájékoztató kitér arra, hogy utazóknak érdemes kihasználni a vadonatúj EMMA (Egységes Menetrend Magyarországon) néven elindult utazástervező rendszert, amellyel bárki egyszerűen, gyorsan és megbízhatóan tervezheti meg utazását – akár vonattal, akár autóbusszal, vagy pedig ezek kombinációjával szeretne eljutni a tóhoz.

Az említett közlemény további információkat is tartalmaz.