„Ez a híd nemcsak egy mérnöki munka, hanem szimbólum is, ami az Árpád-kori várat, a történelmi Magyarországot, annak hagyományait összeköti a századik országzászlóval, a Magyar Kálváriával. De összeköti a magyart a magyarral, az emlékezést a reménnyel, a gyászt a büszkeséggel, valamint Trianon kálváriáját a magyar feltámadással”. Ezekkel a szavakkal adta át a sátoraljaújhelyi Nemzeti Összetartozás Hídját Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke kedden. Az átadást egy különleges napra, a trianoni békediktátum 104. évfordulójára emlékező Nemzeti Összetartozás Napjára időzítette az építtető önkormányzat.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mondott ünnepi beszédet

Fotó: Vajda János

Három stáció

Semjén Zsolt ennek okán megemlékezett a trianoni békediktátumról, az oda vezető történésekről, valamint annak hatásairól. Úgy fogalmazott: Trianonnal kapcsolatban három stációt kell megemlíteni. Az első a gyász, hiszen a magyar katonák idegen érdekek miatt mentek a háborúba, haltak meg közülük sokan és vesztette el az ország területének kétharmadát, lakosságának hatvan- közülük magyar ajkú lakosainak harminc százalékát. Ezzel szembe kell néznünk és le is kell vonnunk a tanulságokat is – emelte ki a miniszterelnök helyettes. Hozzáfűzte: megtanulhattuk a történelmünkből, hogy a külső ellenséggel elbírunk, a belső ellenséget kezelni tudjuk, a gondok mindig ott kezdődnek, amikor a belső ellenség szövetkezik a külső ellenséggel. Nem véletlen, hogy a „Lenin fiúk” pont azt a Tisza Istvánt gyilkolták meg, aki következetesen háborúellenes retorikát folytatott és ő talán tovább küzdött volna legalább az elszakított magyarok lakta területekért – közölte. De helye van Trianonból építkezve a nemzeti büszkeségnek is – tette hozzá.

Semjén Zsolt emlékeztetett rá, hogy a trianoni határok meghúzásának semmi köze nem volt az etnikumok jelenlétéhez, hanem elvették Magyarország vasúthálózatának, nyersanyagkészletének, vízbázisának túlnyomó részét, lassú halálra ítélve ezzel a nemzetet. Megjegyezte: ezzel szemben az utódállamok közül kettő, Jugoszlávia és Csehszlovákia már a múlté. Kitért arra is, hogy a múlt századelőn azzal vádolták Magyarországot, rosszul bánik a nemzetiségeivel. Az Osztrák-Magyar Monarchia azonban nem bánt rosszabbul a kisebbségekkel, mint más nagyhatalmak, de sokkal jobban bánt velük, mint az utódállamok a hozzájuk került magyarokkal. Semjén Zsolt megjegyezte: a trianoni békediktátum után hazánk volt a Kárpát-medence leggyengébb állama, de most jó úton járunk ahhoz, hogy a legerősebbek legyünk.