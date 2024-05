A nagy sikerű avasi program után a Tourinform Miskolc ebben a hónapban még egy sétára várja az érdeklődőket. Ez alkalommal nem belvárosi témát járnak körül, hanem egy olyan városrészt, amelyen legtöbbször csak átutaznak a helyiek is, pedig sok érdekességet rejt. A május 25-én, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődő városnézés kiindulópontja a Bagolyvár, azaz Felső-Majláth végállomás. A helyszín- és témaválasztás apropója az európai nemzeti parkok, valamint a lillafüredi kisvasút napja, hiszen közel a Bükki Nemzeti Park, és a LÁEV telephelye is itt található. A másfél-kétórásra tervezett garantált programon szó lesz a kisvasút történetéről, megnézhetik, milyen a Fagus sylvatica "szeletelve", hallhatnak a környék régi és mai helyneveiről, megtudhatják, milyen szerepet játszottak itt a fehér barátok, és azt is, hol készül a magyar pénzpapír. A séta a Bükki Nemzeti Park keleti kapujánál, a tavaly átadott Szeleta Park Látogatóközpont mamutjánál ér véget, ahol megismerhetik az épület történetét.

A sétához az adott időpontban a Bagolyvár végállomásnál kell keresni az idegenvezetőt.