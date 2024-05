A „35 férőhelyes református bölcsőde kialakítása Hernádkakon" című pályázatban megvalósult egy korszerű, modern kialakítású épület.

Mike Martin, Hernádkak Református Egyházközség lelkésze köszöntő beszédében kiemelte, hogy a gyülekezetben és a községben azon dolgoznak, hogy ez a közösség élhető és fejlődő legyen, olyan emberek éljenek itt, akik szeretnek egymásért tenni. Hangsúlyozta, hogy ez a nap egy álom megvalósulása. Mike Martin lelkész beszédében mindenkinek egyesével megköszönte ezt az eredményt, hiszen a projekt hat évig tartott, és ezen idő alatt rengeteg támogatója volt.

Dr. Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta, hogy a jó dolgokra néha várni kell, de végül egy csoda született, ami egy hatalmas összefogásnak az eredménye. A településen eddig nem volt bölcsődei ellátás és most egy harmincöt fő ellátására alkalmas intézményt adtak át, illetve tizenegy fő számára munkahelyet teremtettek. Úgy gondolja, hogy Hernádkak nagyobb városokhoz való közelségének köszönhetően tökéletes helyszín lehet kisgyerekes családok számára. Nagyon sok fejlesztés történt itt az elmúlt időszakban a Magyar Falu Programnak is köszönhetően, ami az ötezer fő alatti településeket támogatja. Cél, hogy ez a település egy kis „ékszerdoboz” legyen. Hangsúlyozta, hogy Hernádkakon kívül még a választókerületen belül tíz településen zajlik bölcsődei fejlesztés: Gesztely, Kesznyéten, Mezőzombor, Monok, Sajóörös, Szerencs, Szikszó, Taktaharkány, Tiszalúc, Tiszaújváros. Az a tapasztalat, mikor egy ilyen intézmény elkészül, hogy a bővítését is folyamatosan kérik. Az egyház kiemelt szerepet játszik a kisgyermekek nevelésében, oktatásába és szocializációjában, olyannyira hogy Magyarországon több mint kétszáz egyházi fenntartású bölcsődében háromezer kisgyermek nevelését végzik.

Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke örömét fejezte ki, hogy 768 millió forint volt az az összeg, amiből fejlődni tudott Hernádkak település az utóbbi időben, köszönhetően a terület – és településfejlesztési programoknak. Ez egy hatalmas összeg, ami az utolsó forintig hasznosult a településen, ebből alakított ki a település iparterületet, illetve ebből a forrásból valósulhattak meg az energetikai fejlesztések is. A számok is azt bizonyítják tehát, hogy Hernádkak ügyesen álmodott és az álmokból valóság lett. Hangsúlyozta azt is, nagyon fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a bölcsődében és óvodában, hiszen ha egy gyermek boldogan és jó szívvel megy be egy ilyen intézménybe, akkor a szülő is elégedett és sokkal jobban végzi el a napi feladatát, a munkáját.

Tirk Tamás Hernádkak község polgármestere megköszönte mindenkinek, aki tenni szeretne a településért. Örömét fejezte ki, hogy ezek az emberek vannak jelen a rendezvényen és így együtt ünnepelhetnek. Hangsúlyozta, hogy a hosszú évek alatt szinte már érzelmi kötődés alakult ki az épülettel, hiszen szinte a szívüket és lelküket is beletették az intézménybe. Végül kívánságát fejezte ki, hogy a bölcsődében életüket megkezdő gyermekek kapjanak meg itt két dolgot, ami nagyon fontos. Rendelkezzenek egy sziklaszilárd, Istenbe vetett hittel, mire felnőnek, hogy bármilyen probléma kerül eléjük, ők a hitük segítségével ezt könnyedén vegyék. A másik, hogy olyan humorérzékük legyen, ami segíti szintén ezeket a nehéz időszakokat átvészelni.

A programot a Tisztafény kórus és a község ovisainak az előadása színesítette.