A turisztikai szezon kezdetére a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. és a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület együttműködésében frissített tartalmú, nagy méretű információs térképeket helyeztek ki a város öt pontján, valamint a Zsóry üdülőterületen két helyszínen. A Zsóry Liget buszmegállójának falán pedig új térkép segíti a turistákat a tájékozódásban Mezőkövesden.

Újdonság, hogy a Zsóry Ligetben egy képes táblát is kihelyeztek, mely a város látnivalóit mutatja be. A központi téren található új tájékoztatási eszköz arra is lehetőséget biztosít, hogy a vendégek QR kód segítségével a látnivalók nyitvatartását, adatait azonnal elérhessék. A Hadas városrészben két új térkép is helyet kap, melyeken az alkotóházakról, az ott elérhető szolgáltatásokról tájékozódhatnak a vendégek. Emellett a három darab, Hadas városrész irányát jelző barna tábla is megújult a Mátyás király utcán és az Eötvös úti parkolónál.