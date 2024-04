Ünnepélyes keretek között adták át Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díjakat ma délelőtt a vármegyeházán, a vármegyei közgyűlés csütörtöki ülésén.

Sokéves kiemelkedő munka

A Közbiztonságáért Díj azon személyeknek adományozható, akik a vármegye közrendjének, közbiztonságának szolgálatában feladataikat hosszú időn át kiemelkedően, példamutató módon végezték, magatartásukkal általános elismerést vívtak ki a lakosság körében – hangzott el. Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke és Czinege László dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője Juhász József Zoltán, Kovács István Attila és Márku László rendőr alezredeseknek adta át a kitüntetést.

A Tűzbiztonságáért díj azon személyeknek adományozható – az indoklás szerint - , akik a vármegye tűzvédelme, tűzbiztonságának megteremtése érdekében a szolgálati feladataikat hosszú időn át kiemelkedően, példamutatóan végezték, vagy magatartásukkal általános elismerést vívtak ki a lakosság körében. A vármegyei közgyűlés elnöke és Macz János Zsolt ezredes, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója Tóth Attila tűzoltó ezredesnek adta át a díjat. Tűzbiztonságáért díjban részesült Csábrági Zsolt is, akinek a vármegyei közgyűlés elnöke és Csavajda István nyugállományú tűzoltó ezredes a Vármegyei Tűzoltó Szövetség alelnöke adta át a kitüntetést. A kitüntetések átadását követően a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a rendőrség és a katasztrófavédelem éves beszámolóját. A vármegyei közgyűlés ülésén téma volt még többek között a 2023-as költségvetés módosítása, tárgyalták a Megyei Idősügyi Tanács működésének megújításával kapcsolatos döntések meghozatalára tett javaslatot, valamint a képviselők meghallgatták a falugondnoki és tanyagondnoki képzés lebonyolításáról és tapasztalatairól szóló beszámolót is. Zárt ülésen javaslatot tettek arra is, hogy kinek adományozzák idén a vármegyei önkormányzat Comenius díját.