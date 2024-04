Miskolci hagyomány, hogy május 11-e, Miskolc ünnepnapja alkalmából hozzák működésbe a város szökőkútjait. Az utóbbi években is így történt ez, és ebben az esztendőben hasonlóképpen tervezi a működtető Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

A Centrum áruház előtti csavaros formájú szökőkút egy korábbi évben

Fotó: Bujdos Tibor

Ebben az évben - ha minden rendben lesz - két szökőkúttal fog több működni Miskolcon a tavalyihoz képest.

Építik a legújabb szökőkutat

Mint a boon.hu részletesen beszámolt róla, az elmúlt napokban munkálatok kezdődtek a Győri kapuban, az Emberpár szobor környékén. Egy 15 millió forintos beruházás keretében a szoborpár környezetében lévő korábbi szökőkút rekonstrukcióját végzik el a városi képviselői fejlesztési alap terhére. Leválasztják a korábbi, elhasználódott medenceteret, a kompozíció környékén fennmaradó térben egy új szökőkutat alakítanak ki, olyant, mint ami - nagyobb formában - például a II. János Pál pápa téren, vagy az Erzsébet téren van.

Így fog kinézni az Emberpár melletti új szökőkút a Győri kapuban

Fotó: olvasó

A projekt keretében kiépül az új infrastruktúra (új villamosvezeték, új vízvezeték, szennyvízvezeték csere, szivattyútelepítés, villamos szekrény telepítés). Kicserélik a térburkolatot is a szökőkút környezetében és a dísznövények telepítése is megtörténik a térrekonstrukció keretében. A volt szökőkút medencéjéből virágoskert lesz - a virágos Győri kapu hagyományait követve. Egyelőre nehéz megjósolni, mikor fejeződik be a munka, azaz a szökőkút mikor kezdheti meg működését.