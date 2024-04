Április 7 -én adtunk hírt róla, hogy akkumulátor töltése közben tűz keletkezett egy családi ház garázsában Miskolcon, a Pünkösd Hegyi úton. A lángokat, amelyek egy nyitott terasz faszerkezetén a tetőre is átterjedtek, öt vízsugárral fékezték meg és oltották el a tűzoltók. Az eset során személyi sérülés ugyan nem történt de ez csak a szerencsének volt köszönhető. Az elavult, túlterhelt elektromos hálózatok megnövelik az ilyen jellegű tűzesetek kockázatát - hívta fel az eset kapcsán a figyelmet a katasztrófavédelem.

Nem a mai igényekhez készült

Egy miskolci cég szakemberét kerestük meg a témában, aki névvel nem szeretett volna nyilatkozni de fontos dolgokra hívta fel a figyelmünket. Elsősorban hangsúlyozta, hogy a a régi építésű lakóházak villamoshálózata nem a mai igényeknek lett tervezve. Ezt úgy kell elképzelni, hogy régen ezekben a lakásokban volt minden szobában leegyszerűsítve egy-egy izzó, volt a konyhában egy forgótárcsás mosógép. A lakás villamos energia felvétele akkor nem volt több egy- két kilowattnál, most csak a mosogatógépünknek nagyobb az áramfelvétele. Sokan a régi hálózaton használják, az új berendezéseket.

Könnyen elektromos tűz keletkezhet

Fontos tisztában lenni azzal a ténnyel is, hogy a magyar lakosság jelentős része a kilencvenes évek előtt épített ingatlanokban lakik, amelyek a legtöbb esetben nem estek át komoly felújításon, modernizáción. Ez több problémát és kockázatot is magában hordoz. Az elektromos hálózatok átlagos élettartama ugyanis nagyjából harminc év. Természetesen sok hálózat ezen túl is elműködik, de idővel kibuknak a problémák: egyre gyakrabban csapja le valami a biztosítékot, szikrázik a konnektor, a falon sárga foltok jelzik a vezetékek nyomvonalát.

Fontos tudni, hogy minden elektromos energiát használó és továbbító eszköz vagy szerkezet hőt termel. Ez nem csak azokra a berendezésekre igaz amelyek rendeltetésszerű működése a hőtermelés (pl. vasaló, főzőlap). Hőt termelnek az elektronikus eszközök (pl. TV) és a villamos hálózat részét képző alkatrészek (pl. kapcsoló, konnektor) is. A keletkező hő elvezetéséről gondoskodni kell, mert a berendezés műanyag részei vagy a környezetben található éghető anyagok túlmelegedhetnek és meggyulladhatnak. Tűz keletkezéséhez vezethet a villamos berendezés működési zavara vagy hibája is.

Rendelet kötelez felülvizsgálatra

A villanyszerelő szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy a jelenleg hatályos 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet „az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről” mindenkit kötelez a felülvizsgálatra. A rendelet jelenlegi módosításában ettől az évtől már a lakóépületekben lévő lakóingatlanok villamos hálózatát is felül kell vizsgáltatni hat évente, ez alól csak azok a lakások kivételek, ahol az összes fogyasztó áram-védőkapcsolóval védett és a lakások villamos hálózatában nincsen 32 A-nél nagyobb leágazás.

Ekkor is figyelni kell azonban arra, hogy hogy tulajdonosváltáskor vagy bérlőváltáskor, kötelező a vizsgálat elvégzése. Bérbeadásnál, eladásnál is rendelkezni kell tehát egy hat évnél nem régebbi, villamos biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyvvel.

Meggondolatlanul vásárolunk

A szakember nagyon hiányolja a vásárlói tudatosságot. Tapasztalata az, hogy az emberek megveszik az új háztartási eszközöket és bele sem gondolnak abba, hogy vajon a jelenlegi elektromos hálózatuk bírni fogja-e a terhelést.

Igaz hogy egy hálózati korszerűsítés nagyobb összegeket emészthet fel de csak így tudhatjuk magunkat biztonságban az otthonunkban. Persze mindig lehet találni valaki aki beköti azt a bizonyos elektromos berendezést kérdés, hogy milyen áron.