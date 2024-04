Próbavásárlással „jutottak” 3,5 kilogramm cirill betűs, valamint érvényes forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel nem rendelkező növényvédő szerhez egy magánszemélytől a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei márciusban. Az akciót további ellenőrzés követte Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, végül több mint 30 kilogramm kockázatosnak számító növényvédő szert vont ki a forgalomból a hatóság.

Tovább nyomoztak

A vármegyében még nem találkoztunk még hamis, veszélyes növényvédőszerrel – mondta el Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke.

A közelmúltban egy gazdálkodó azzal fordult hozzánk, hogy ukrán származású vetőmagot szerzett be és tartott tőle, hogy esetleg génmódosított. Javasoltuk, hogy keresse meg a Nébih-et végül a forgalmazóhoz vitte vissza a gyanús vetőmagot

– idézte fel az elnök.

A szabolcsi esetben a próbavásárlás egy további helyszínre is elvezette a hatósági felügyelőket, ahol egyéb növényvédő szerek ellenőrzését is elvégezték. A két vizsgálat végül összesen 32 kilogramm növényvédő szer forgalomból való kivonásával, forgalmazásának és felhasználásának megtiltásával, valamint zár alá vételével zárult. A kifogásolt növényvédő szerek kapcsán több szabálytalanságot is megállapítottak az ellenőrök. A hatóság magyar nyelvű címkével és az azon kötelezően feltüntetendő információkkal el nem látott, kizárólag cirill betűs jelölésű, valamint lejárt felhasználhatósági idejű, továbbá Magyarországon érvényes forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel nem rendelkező és nem nyomon követhető növényvédő szereket vont ki a forgalomból. További súlyos szabálytalanságot jelentett, hogy a növényvédő szereket üzleten kívül, működési és növényvédő szer forgalmazási, vásárlási, felhasználási engedély nélkül értékesítették. A forgalomból kivont, zár alá vett engedélyköteles termékek mennyisége megközelítőleg 100 hektár növényi kultúra kezelésére lett volna elegendő. Az eljárás és a bírság megállapítása még folyamatban van. Az érintett magánszemély adatai elérhetőek a Nébih jogsértés listáján. A hatóság a jövőben is fokozottan ellenőrizni fogja a növényi termékek vizsgálatakor a nem engedélyezett szerek jelenlétét, valamint a növényvédő szerek forgalmazását, melyek használata a gazdálkodóktól is nagy körültekintést igényel. Kiemelten fontos, hogy növényvédő szert kizárólag üzletben, megbízható forrásból szabad vásárolni, továbbá a felhasználásuk során fokozottan ügyelni kell az előírások betartására. A hivatal kéri, hogy amennyiben valaki illegális forgalmazást észlel, jelezze azt a Nébih ZöldSzámán (06-80/263-244) vagy a [email protected] e-mail címen.

Rendkívül kockázatos Rendkívül kockázatos az illegális forgalmazótól beszerzett, hamisított készítmények alkalmazása, mert az alacsonyabb ár többnyire bizonytalan minőséget takar: hatástalan lehet a károsítóra, károsíthatja a kultúrnövényt és káros lehet a felhasználó egészségére is. Az Európai Növényvédelmi Szövetség becslése szerint Európában a növényvédő szer kereskedelem 5-7 százaléka érintett a hamisításban és fekete kereskedelemben. A kínai és az indiai piacon az illegális növényvédő szerek mennyiségét 30 százalék, illetve 20 százalékra becsülik. Magyarországon az illegális és hamisított növényvédő szerek körülbelül a piac mintegy 3-4 százalékát teszik ki. A növény- és talajvédelmi hatóság az elmúlt években több tonnás nagyságrendben talált hamisított szereket, és feltételezhetjük, hogy a valódi mennyiség ennek többszöröse lehet. Ez a mennyiség, mint építőipari segédanyag és egyéb megnevezés alatt érkezik az országba, legtöbbször az Európai Unión kívülről, főként Távol-Keletről. Hamisított növényvédő szereknek azokat a termékeket nevezzük, amelyek eredete és összetétele ismeretlen, hatékonyságukért senki nem felel, külső megjelenésükben emlékeztetnek, vagy megtévesztésig hasonlítanak a hatóság által engedélyezett készítményhez. Az eredeti, gyári termékek hatását, esetleges mellékhatásait, minőségét igen magas színvonalú ellenőrzés után engedélyezi a növényvédelmi hatóság. Ezeknek a növényvédő szereknek a minőségét a forgalmazás során is folyamatosan ellenőrzik. A címkéjükön előírt magyar nyelvű felhasználási utasítás, veszélyjelek és figyelmeztetések betartásával az engedélyezett kultúrákban biztonságosan alkalmazhatók. A hamis növényvédő szereknek két típusát különböztetjük meg: - A rossz minőségű hamisítványokra jellemző, hogy a készítmények nem tartalmazzák előírt mennyiségben az aktív hatóanyagot, nem az adott készítmény hatóanyagát tartalmazzák, illetve más anyaggal kerül helyettesítésre a növényvédő szer. - A jó minőségű hamisítványokat nehéz megkülönböztetni az eredeti termékektől, mert megfelelő hatóanyag tartalommal rendelkeznek.Az utóbbi évekre inkább, de nem kivétel nélkül az jellemző, hogy a hamis növényvédő szerek beltartalma és a csomagolásuk is megtévesztésig hasonlít az eredetire, ilyen esetekben csak speciális laboratóriumi vizsgálatot követően bizonyítható a hamisítás ténye, amennyiben rendelkezésre állnak a készítmény beazonosításához szükséges, a gyártók által titkosan kezelt jelző vegyületek, az úgynevezett markerek.(Forrás:Nébih)