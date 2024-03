Az elmúlt napokban, hetekben sorra dőltek meg hazánkban a melegrekordok, a növények pedig a tavaszt érezve fejlődésnek indultak. Már az északi országrészben is közvetlenül virágzás előtt áll a kajszi, ami a tavaszi fagykárok esélyét nagyon megnöveli.

Az előző években több olyan márciusunk is volt, amikor időjárásunkat döntően száraz, hideg északkeleti áramlás határozta meg komoly fagykárokat okozva. A jövő hét közepén pedig ismét kialakul térségünkben ez az áramlási irány, ami előreláthatólag hoz is majd erős lehűlést és fagyokat – írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében a HungaroMet.

Súlyos következmények

A gyümölcsfák nedvkeringése is megindult, a korai csonthéjasok már az északi országrészben is virágzás előtt állnak, délen pedig a korai fajták virágoznak. Ennek még súlyos következményei lehetnek a folytatásban egy nagyobb fagy kialakulása estén.

A kajszi a virágzás fenológiai fázisában -2, -3 Celsius foknál erősebb fagy estén már károsodik, márpedig még nagyon korán van ahhoz, hogy ettől nagyobb fagy ne legyen. 2021-ben és 2022-ben például március közepén -10 fok körüli fagyok is előfordultak az egész országban, amikor a márciust hideg, száraz északkeleti áramlás dominálta. Megpattant a rügy a körtéken és birsen is.

Markáns lehűlés jön

Az előttünk álló napokban egyelőre, egészen keddig marad az átlagosnál jóval enyhébb, tavaszi idő. Térségünktől délre egy légörvény áramlási mezejében kezdetben többször is nedves levegő érkezik fölénk, így pénteken és szombaton sokfelé várható eső. A csapadék mennyisége területi átlagban azonban jellemzően 5 milliméter alatt marad.

A hőmérséklet továbbra is a sokéves átlag fölött alakul, az éjszakák fagymentesek lesznek, napközben pedig többnyire 14 és 19 fok közé melegszik a levegő. A jövő hét elején várhatóan egy anticiklon alakul ki Skandinávia fölött, mely északkeletire fordítja fölöttünk az áramlás irányát. Ez pedig markáns lehűlést jelent hazánkban szerdától. Kisebb csapadék is várható, akár már hó is hullhat, csütörtöktől pedig megjelennek majd az éjszakai fagyok - jelzi az elemzés.