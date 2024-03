Az eseményen Englenderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke elmondta: 2014-ben kezdtek el gondolkodni azon, hogy mi is lehetne az a módszer, amivel adott településeken láthatóvá tudnák tenni a helyi német közösséget a többség számára is. A választás a tanösvények kialakítására esett, mivel ez a látványos forma alkalmas arra, hogy egyszerre nyújtson lényeges információkat és jelölje meg egy-egy táblával a fontos helyszíneket.

Fotó: Bódisz Attila

Hozzátette: a sváb települések, vagy a németek által nagyobb számban lakott falvak – városok általában közismertek, de eddig nem volt közzétéve az adott településtáblán túlról érkezők számára az, hogy a német közösségek milyen értékeket őriznek helyben, és hogyan járultak hozzá lakóhelyük, valamint a haza építéséhez.

Kiderült az is: a költségvetés évente két tanösvény kialakítására ad lehetőséget, a hercegkúti a sorban a tizenhatodik és jövőre két újabb településen készülnek hasonló projektek megvalósítására.

Hat állomás

Rák József, Hercegkút polgármestere arról beszélt, hogy régóta szerették volna megvalósítani a helyi német kultúra esszenciáját bemutató tanösvényt és a pályázatuk 2023-ban lett sikeres. Őseiktől kapott örökségüket hat stációban foglalták össze, amit a település két végén kialakított, jellegzetes, világörökségi címmel rendelkező pincesor foglal keretbe. A borászati kultúra bemutatásán túl a római katolikus templom, a málenkij robotra elhurcolt emberek emlékműve került az állomások közé. Ezen kívül a tájház az épített örökséget mutatja be, valamint a település első kápolnájának helyszínéhez is került egy információs tábla – sorolta a polgármester.

Fotó: Bódisz Attila

Kiemelte: a beruházás az identitás erősítése és a turisztika még jobb kiszolgálása mellett arra is jó, hogy összehozza a német hagyományokkal rendelkező településeket, hiszen ennek okán is ellátogatnak egymáshoz és a kulturális csoportok szintén jó kapcsolatot építhetnek ki egymással. A rendezvényen részt vett Ritter Imre a magyarországi német nemzetiség parlamenti képviselője is, aki újságíróknak nyilatkozva elmondta: a legfontosabb, hogy a fiatalok is megőrizzék őseik német kultúráját.

Korrekt információkat nyújtnak

Hozzáfűzte: sokan nem is gondolják, milyen értéket is képviselnek a magyarországi német közösségek, ezeket mutatja be ez a program – mondta. Véleménye szerint azért is fontos ezeket az értékeket az emberek elé tárni, mert a magyarországi németeket számtalanszor meghurcolták, valótlanságokat terjesztettek róluk. Így a tanösvények segítségével feltárt és közzétett adatok komoly szerepet játszhatnak a helyi közösségek reális önértékeléséhez, valamint korrekt információkat nyújtanak a társadalom más szereplőinek is – jelentette ki a képviselő.