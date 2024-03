A Centrumig pakoltak ki az árusok a főutcára. Volt, aki asztalt hozott, más a földre pakolt, de elfoglalták a telepített padokat is. A villamos nem közlekedett, de a busz igen a Szemere-Kazinczy vonalon. Ez azonban nem zavarta a tömeget, ami most is ellepte a Széchenyi utcát. Középkori módon, kikiáltóval is hirdették, hogy jövő hét szombaton és vasárnap is lesz régiségvásár a Villanyrendőrtől a Centrumig. De táblán is olvasható volt, hogy a Kocsonyafesztivál ideje alatt újfent tartanak Belvárosi Antik Hétvégét, még a Kazinczy utcára és a Hősök terére is kiköltözve. Egy másik táblán az állt, hogy a Miskolc kártyával rendelkező nyugdíjasok egy bizonyos területen árusíthatnak.

Sok kincset találhat a Miskolci Régiségvásáron. Fotó: Ádám János

Változatos a kínálat a Miskolci Régiségvásáron

Elsősorban az Észak-Keleti Átjáró Egyesület kiadványait árulja Darázs Richárd.

"Elhoztuk például a két éve megjelent Hetvenkét méter című képeskönyvet az Avasi kilátóról, továbbá az Avasi Értéktár és a Privát félmúlt Miskolcon című sorozatokat. Ezek mellett Acélvárosi cuccok néven kínálunk kötött és baseballsapkát, pólót, pulóvert, sálat és szatyrot, amiken főleg az Avasi kilátó látható. Már évek óta jövünk a régiségvásárra" – mondta, majd hozzátette, kivéve akkor, amikor nagyon esik az eső.

Orosz Sándor Szatmárnémeti mellől, Tasnádszántóról szokott járni a magyarországi vásárokra. Butellákat, tálakat, pecséteket hozott most magával és néhány különlegességet.

"Ebből az ablakkeretből kiszedtük az üveget, és most falra akasztható dísz lett – mutatta a lópatkóval, lakattal és kulccsal díszített régiséget. – Készítek még fogast, de teknőből tányértartót is a falra. Ha jó az idő, jó a vásár."