Valcsev Ivanov János elnök elmondta, 1878. március 3-án Bulgária felszabadult mintegy ötszáz éves rabságából. "Ezen a napon kezdte meg önálló életét. Egyes kertész családok gyermekei már az 1800-as évektől kezdődően hagyták el az óhazát a jobb megélhetés reményében, egész Európa felé véve az irányt. Miskolcon a két világháború között magas szinten művelt öntözéses gazdálkodásban nevelgették az általuk megtermelt paprikát, paradicsomot, padlizsánt és földi epret. Erre tökéletesen alkalmas volt a föld, ők pedig híresek voltak szorgalmukról" – mondta az elnök, aki hozzátette, Miskolcra érkeztek legtöbben közülük.

Milyen programjaik vannak?

A Soltész Nagy Kálmánon lévő Görögkatolikus Általános Iskolánál töltik ezt a napot. "Ez az épület volt az első bolgár iskola és kápolna a városban a II. világháború előtt. A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 1995-ben alakult meg, évente több rendezvényt is tartunk: február 14-én szőlőmetszést, március 3-án a felszabadulás ünnepét, a szláv kultúra írásbeliségének napja május 24., júliusban a többi nemzetiségi önkormányzattal találkozunk, október 26-án a Demeter-nap, majd bolgár Mikulás és karácsony is következik. Ne feledkezzünk meg Mazsaroff Miklós Munkácsy-díjas festőművészről sem, akinek lakóházánál is megemlékezünk!" – mondta az elnök, aki elárulta, nagyon büszkék arra, hogy az 1950-es évektől Bulgárföldnek hívnak Miskolcon egy lakótelepet. Az utolsó népszámláláson 56 család mondta magát bolgárnak.

Tavasszal is ünnepelnek

Március elején tavaszköszöntő ünnepet is tartanak, amikor megajándékozzák egymást az ismerősök egy maguk által készített fehér-piros szalaggal, amit addig kell kezükön vagy kitűzővel hordani, míg meg nem látják az első fecskét vagy gólyát. Ekkor egy virágzó fára vagy egy kő alá rejtik el a szalagot, hogy sikeres és gazdag esztendő következzen.