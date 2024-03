A pizzéria üzemeltetésben jártas Poroszkai Csaba tulajdonostárs vetette fel az ötletet, hogy az Avason nyissanak egy pizzázót, mert ezen a városrészen még nincsen, noha Miskolc egyéb területein, főként a belvárosban bőven található pizzázó.

„Az Avashoz azonban kötődtem, mert már tizenkét éve üzemeltettem ott a Good's Marketot, aminek végül a helyén nyitottuk meg az éttermet 2020 májusában – mondta Kertész István, aki, mint hangsúlyozta, bulgárföldi srácnak vallja magát. – Tudom, hogy sokan nem látnak nagy perspektívát az Avasban, mindig mostohagyerekként tekint rá Miskolc, mégis azt gondolom, hogy kikerülhetetlen tényező. Egyébként is váltani akartam, mert tizenkét év alatt belefáradtam a franchise jellegű vegyes iparcikk bolt üzemeltetésébe, monotonná vált a történet, nem láttuk, hogyan lehetne megújulni, előre lépni. A multik is hozzájárultak ahhoz, hogy bezárjuk, hiszen egyre inkább korlátok közé szorítva éreztük magunkat. A Covid az élet számos területén okozott problémát az embereknek, mi pedig úgy gondoltuk, hogy éppen abban az időszakban jól működhet egy étterem, ha a fókuszt a kiszállításra tesszük" – mondta a vállalkozó.

Az Avas kikerülhetetlen tényező

(Kertész István)

Fontos városrész az Avas

Szokták mondani, hogy minden rosszban van valami jó, ennek a vállalkozásnak kapóra jött a járvány miatti bezárás.

„Pizzériánkat sikerrel nyitottuk meg, ami azóta is töretlen. A Testvérvárosokon üzemeltetett üzlethelyiségünket másfél év alatt nőttük ki. Mivel magasabb szintre szerettünk volna lépni, nagyobb és konfortosabb helyiségben gondolkoztunk. Jelenlegi helyünket tavaly májusban találtuk meg. Az épület vendéglátás szempontjából nem volt teljesen ismeretlen az avasiaknak, hiszen itt korábban is étterem volt évtizedeken keresztül. Másfél éves felújítás után kialakítottunk konyhát, teraszt, bővítettük az étterem részét – mondta a tulajdonos. – A pizzéria szerencsére rengeteg elfoglaltsággal jár, így az energiáim nagy részét ennek működtetése tölti ki. 1997-ben családi vállalkozásként indítottunk bútorkereskedést, amivel még ma is foglalkozom, de már csak webáruház formájában. A megváltozott piaci helyzet miatt nagyon nehéz hosszú távon gondolkozni. Ez azt jelenti, hogy ha nem épülnek új ingatlanok, és nincsenek felújítások sem, akkor új bútorokat sem vesznek az emberek. Reméljük, lesz ebben elmozdulás, mert az utóbbi időben megélénkülni látszik a piac."