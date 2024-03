Tojásfestés, kézműves foglalkozások, húsvéti kifestő, látványkovácsolás, állatsimogató is várja ma déltől az érdeklődőket Harsányban a Gazdatárlatban, ahol pálinkamustrát is tartanak. Délután 2 órától a Csiribiri Együttes gyermekműsora hallgatható meg, majd az ünnepi köszöntők után délután 4-től lesz a pálinkamustra eredményhirdetése. A program során húsvéti kalácsot is kóstolhat, aki arra jár, hiszen ezekkel az otthon készült finomságokkal is nevezhettek egy versenyre a megmérettetésre vágyók.