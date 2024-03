A Germán-Trans Kft. húsz működési évet tudhat maga mögött

– mondta kedden tartott sajtótájékoztatóján Germán László, a cég ügyvezető igazgatója. Rámutatott: olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy folyamatosan tudtak bővülni az elmúlt években. Azt is elmondta, hogy a cég miskolci telephelyén nemrég jelentős beruházások valósultak meg.

Sikeres pályázat, versenyképes cég

Azt is megtudtuk, hogy a cég fő tevékenysége ugyan a belföldi áruszállítás, azonban ez nem a teljes profilt takarja, mert a cég a megrendelői igények szerint árurakodással és ömlesztett árú szállítással is foglalkozik. A cég az elmúlt években sikeresen pályázott a Széchenyi terv Plusz programban, ahol több elemből álló projekt valósult meg. Az állományképzés, a gépállomány fejlesztése és a megújuló energiára épülő korszerűsítés képezte a fejlesztés három pillérjét. A fejlesztés célja az volt, hogy a cég a tevékenységeit hatékonyabban és modernebb módon, új munkagépek segítségével legyenek elvégezve. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a cég számára fontos, hogy zökkenőmentesen tudják tartani a kapcsolatot a nemzetközi partnerekkel. Ennek kapcsán a projekt keretein belül nyelvi képzést is megvalósítottak és új számítógépes munkaállomásokat is beszereztek.

Munkagépeket is vettek

A pályázat során hét darab munkagépet is beszereztek: egy hidraulikus rakódarut, négy targoncát, egy minirakodógépet és egy darab árokásórakodógépet. Azt is ismertették, hogy a projektben hőszivattyú és napelemes rendszer telepítése is megtörtént, amely az ingatlan fejlesztés részét képezte. A cég minezekre összesen 113,50 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a beruházás összköltségéhez, amely 162,14 millió forint volt és ehhez a cég 50 millió forint önerőt biztosított.