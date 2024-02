Az észak-magyarországi regionális döntőn 16 iskola képviseletében 16 csapatban 113 versenyző indult. A First Lego League verseny résztvevői nemcsak a robotok működésének és programozásának alapjait sajátíthatták el, hanem más készségekben, például az együttműködésben és a kommunikációban is fejlődhettek. Játékos formában oldhattak meg valós kihívásokat, szabadon kísérletezhettek, úgy, hogy közben kreativitásukat és kritikus gondolkodásukat is fejlesztik. A vetélkedőn ráadásul nemcsak a feladatok teljesítését, hanem a csapatmunka minőségét és a jó szándékot is díjazta a zsűri.

Támogatják a tehetségeket

„A fiatalok innovatívak és tehetségesek, rendkívül nyitottak a jövő megoldásaira. A Boschnál természetesnek tartjuk, hogy támogassuk az iskolás korosztály kibontakozását, segítsünk nekik olyan készségek elsajátításában, amelyekkel felnőttként a jövő technológiáinak aktív alakítói lehetnek. Mindig megtérül az utánpótlás képzése” – mondta Fükő László, a miskolci Robert Bosch Power Tool Kft. gyárigazgatója.

Ők jutottak tovább

A szombati versenyről a Navigátor (Észak-Magyarországi Informatikai Management Nonprofit Kft.), az S-Team (Földes Ferenc Gimnázium), a Szentimre (Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda), valamint szabadkártyával a Kandó (Kandó Kálmán Informatikai Technikum) csapata jutott be a magyarországi döntőbe, amelyet február végén rendeznek Szigetszentmiklóson.