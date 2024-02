Jó barátság kötötte össze a kerekesszékes világutazót, Nagy Bendegúz Lórándot a Trabanttal közlekedő Vadász Zsolttal és a teslás Nyers Tamással, aki miskolci születésű.

"Két autóval ment ki egy ötfős csapat most az Atlasz hegységen túlra elsődlegesen azért, hogy emléket állítsunk az erdélyi származású Nagy Bendegúz Lórándnak, akinek egyik kedvenc desztinációja Afrika volt. Mikor elindultunk, már bekészítettünk az autómba egy kopjafát, amit Mauritániában, a Ráktérítő mentén akartunk felállítani, ez volt az első gondolatunk. Ott azonban már annyi minden van, hogy ezek miatt az új emlékhely jelentősége elhomályosult volna. Zsoltnak kiváló a kapcsolata egy zagorai szervizessel, aki mindkét helyi nyelvet, az arabot és a franciát is tökéletesen beszéli. Ő keresett fel telefonon egy berber nomád családot, akik megengedték, hogy a házuk közelében helyezzük el a kopjafát. Ők Zagora városától 35 km-re élnek Merzouga felé, ahova először még csak hárman mentünk el, és vittük az emlékművet" – meséli.

Fotó: Olvasónktól

"Mivel ez kősivatag, vagyis az emberfejnél kisebb köveket tartalmaz, így tudtunk betonalapot készíteni. Mire visszamentünk három társunkért, addig a család három szép, fehérre festett követ tett a kopjafa mellé, amit olajjal kezeltek le, hogy maradandó legyen. Olyan gyönyörűen megcsinálták, hogy nem is számítottunk rá, hogy ennyit foglalkoznak majd vele. Bendegúz könyvének egy példányát is otthagytuk nekik, hogy aki arra jár, írhat is bele egy-egy sort" – mondta Nyers Tamás, aki hozzátette, meglepően sok magyar jár Marokkóba. A Budapest–Bamako Rally pedig két futamot is indít több száz autóval, amik valószínűleg elhaladnak majd a kopjafa mellett.

A Tesla elektromos autó

Nyers Tamás pár napja érkezett haza, Vadász Zsolt csak nyáron érinti Trabantja kerekeivel újra a magyar földet.

"Én magamat közepesen ismert teslanautának nevezem. A világot Teslával járom, amivel ritkán felkeresett helyekre is eljutok. Utazásaim célja pontosan az, hogy megmutassam, ezzel a típusú járművel is be lehet vállalni nagy utakat. Voltam már vele Irakban, Iránban, Kazahsztánban és többször Afrikában. Legközelebb is egzotikus helyre megyek: Észak-Afrika vagy Skandinávia, de még a muszlim országok is érdekelnek. Iránba mindenképpen visszamegyek még, de úticéljaim között szerepel Türkmenisztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Tadzsikisztán. De pontosan még nem tudom, hova megyek legközelebb" - magyarázza.

Fotó: Olvasónktól

Nem öncélúan kocsikázom, hanem úgy intézem az útjaimat, hogy valamilyen haszna legyen ezeknek. Egyik iraki utunk során egy bajba jutott magyar utazócsapatnak vittünk egy csere diesel motort, hogy haza tudjanak jönni. Az Afrika Másként Alapítvány egy óvoda létrehozásán munkálkodik Dakarban, és oda kellene eljuttatni mindenféle fejlesztő eszközöket

– mondta a miskolci világutazó, hozzátéve, most is adtak át sok-sok kifestőt a helyi gyerekeknek.