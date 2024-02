Rakpart, Apuvedmeg, Emlékszem Sopronban, Balatoni Nyár, Ölelni szavakkal, Nemszámítapénz... és még sorolhatnánk Fluor és Diaz, azaz a Wellhello slágereit.

De ne soroljuk, hanem inkább hallgassuk meg őket a Kocsonyafesztiválon március 8-án, pénteken a Kowalsky meg a Vega után a Szent István téren.

Erős este lesz kétségtelenül, de mindenképpen kihagyhatatlan. De hogyan indult mindez?

A Wellhello tagjai már a közös formáció megalakulása előtt is ismertek voltak.

Fluor Tomi országos hírnévre a 2010-ben megjelent Lájk című albumával tett szert, melyben elsőként dolgozott együtt SP-vel, a "Party arc" című dalban, majd ezt a pozícióját tartotta meg az album többi nagy slágerével, a "Lájk"-kal és a tökéletes zenei mémmé vált "Mizu"-val.

A Wellhello előtt Diaz is ismert dalszerző volt, együtt dolgozott már többek között a Hősökkel, a Halott Pénzzel és Éder Krisztiánnal, SP-vel is. A két fiatalúr elsőként 2006-ban találkozott Balatonalmádiban az Animal Cannibals táborában és elmondásuk szerint ezt követően több évig nem is beszéltek, majd Fluor volt az, aki a 2010-es albuma egyik száma miatt felkereste Diazt, így a "Köpköde (Partyállat rap)" című dal lett az első közös munkájuk.

Ebből lett később a Wellhello, amit már komoly tudatossággal és alapossággal terveztek meg és hoztak létre, hogy egyszerre ostromolják a slágerlistákat, a YouTube trendingeket és a lányok szívét.

Végülis mind sikerült.

És mi lehetne szebb nőnapi ajándék, mint néhány rozétól ázott szerelmes szó?