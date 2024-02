Virágkorát éli a kvízélet. Kis túlzással alig találunk estét, amikor nincs valamilyen kvíz az Acélvárosban. A csapatok tagjai között van irodalomtanár, informatikus és ki tudja még, hány szakma képviselője, mert számos területről jönnek a kérdések. Ember legyen a talpán, aki valamennyi kvízkérdésre csípőből mondja a választ: őt 21. századi polihisztornak is nevezhetnénk. A jó kvíz szerteágazó: pár kérdés a lexikális tudásra épít, és bizony vannak furmányosak is, ahol csak találgatni lehet. Azért a kvízmesterek élete nem csak játék és mese! A kvíz sikere az ő személyiségükön, felkészültségükön múlik. Óriási szerepük van abban, hogy igazi „homo quisicussá”, azaz kvízrajongóvá tették a miskolciakat. Ilyen kvízmester Somogyvári Ákos és Bese Gergely. Jártam már olyan kvízen, ahol a kvízmester egy-egy ütős poénért a szabályok értelmében beszólás-bónuszpontokat adott a csapatoknak. Szóval több olyan pozitív része lehet egy kvíznek, amit az élet más területeire is érdemes lenne átültetni…