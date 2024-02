A Miskolci Egyetem hidrogénellátási szakmérnök hallgatói is tesztelték azt a hidrogén üzemanyagcellás autóbuszt, ami februárban Miskolcon közlekedik – írja a Miskolci Egyetem honlapja. Arra is rámutattak: a működése során káros égéstermékek helyett vízgőzt kibocsátó, alacsony zajterheléssel üzemelő autóbuszt a Miskolc Városi Közlekedési (MVK) Zrt. telephelyén vették górcső alá.

A hajtáslánc lelkét jelentő Ballard Power Systems gyártmányú, 70 kilowatt teljesítményű üzemanyagcella-modulban a betankolt tiszta hidrogéngáz és a légköri oxigén elektrokémiai reakciója révén elektromos áram, melléktermékként vízgőz keletkezik. A jármű közvetlen mozgatását villanymotor biztosítja, köztes energiatárolóként pedig egy vontatási akkumulátor is található a rendszerben – írják.