Vasárnap a délutáni, kora esti óráktól előbb a Dél-Dunántúlon, majd kisebb számban és eséllyel egyre északkeletebbre is - hozzávetőlegesen a Nagykanizsa, Budapest, Miskolc városok széles sávjában - zivatarok kialakulására lehet számítani, melyek északi, északkeleti irányba helyeződnek át. A zivatarok nagyobb eséllyel a Dél-Dunántúlon rendszerbe is szerveződhetnek. Elsősorban intenzív, felhőszakadásszerű csapadék (15-25 mm), átmeneti szélerősödés, (esetleg néhol apró szemű jég) társulhat hozzájuk. Várhatóan a késő esti órákra sem cseng le teljesen a zivatartevékenység, hétfőre virradó éjszaka második felében keleten is megdörrenhet az ég.

A déli irányú szél vasárnap hajnalra megerősödik, majd reggel viharossá fokozódik a délkeleti országrészben. A legerősebb lökések elérhetik a 60-75 km/h-t. Vasárnap délután fokozatosan veszít erejéből a légmozgás - írja a met.hu.