Omladozó vakolat, hiányos tető, befalazott ablakok. Jelenleg így néz ki az a raktár, ami az Ózdi Állategészségügyi Telep mellett található.

Az épület korábban az Ózdi Városüzemeltető Intézmény használatában állt. Fidrus Péter telepvezető tárgyalás útján jelezte Janiczak Dávid polgármesternek, hogy szeretnének az épületben egy menhelyet létrehozni, valamint plusz kenneleket építeni - tudta meg a boon.hu.

Ezt az épületet kell felújítani

Forrás: ozd.hu

A városban lévő kóbor kutyák problémáját ivartalanítással, valamint a férőhelyek bővítésével lehet mérsékelni, így az önkormányzat átadta az Ózdi Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány részére az ingatlant - tudtuk meg az ozd.hu-ról. A közelmúltban egy nagy összegű adományt kaptak Budapestről, a napokban pedig ismét a fővárosból érkezett segítség az ebtelepre.

Ingyen megtervezik

„Egy budapesti támogatónk által kerültünk kapcsolatba az építész házaspárral, akik vállalták, hogy ingyen és bérmentve elvégzik nekünk a tervezést. Nagyon érdekes, illetve furcsa az számomra, hogy a budapestieket valahogy jobban megérinti ez a dolog, mint minket ózdiakat, akik szembesülünk a kóbor kutyák problémájával. Kevés vállalkozó áll mellénk Ózdról, reméljük, hogy most egy kis inspirációt kapnak ők is, és a továbbiakban tudják segíteni ők is a mi munkánkat is” - hangsúlyozta Fidrus Péter, az Ózdi Állategészségügyi Telep telepvezetője.

Mészáros Orsolya és Gulyás Bálint érkezett, hogy szemügyre vegyék a szóban forgó épületet. A rossz idő ellenére alaposan körbejárták, megvizsgálták a helyszínt és átbeszélték a telep vezetőjével elképzeléseiket. A fiatal házaspár szívén viseli a mentett állatok sorsát, ők maguk is menhelyről fogadták örökbe négylábú kedvencüket. Így nem volt kérdés számukra, hogy felajánlják segítségüket az ózdi kóborkáknak.

A kivitelezésben is segítenek

Azt ajánlottuk föl, hogy megtervezzük nekik ingyen ezt a menhelyet, és próbálunk majd a kivitelezésben is segíteni, amennyiben eljut majd odáig ez a projekt

- mondta Mészáros Orsolya, építész.

Gulyás Bálint, Fidrus Péter, Mészáros Orsolya

Forrás: ozd.hu

Kezdetben fölmérjük az épületet kívülről, belülről. Körülbelül 30-35 kutyára számítunk, akiknek helyet tudunk kialakítani a raktárban

- nyilatkozta Gulyás Bálint, építész.