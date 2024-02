Vélhetően a mostani ingatlanáresésnek is van köze a jó ideje érvényesülni látszó viselkedésmódhoz, hogy – elsősorban a fiatalabb korosztály körében – mára már nem életcél sokaknak a „letelepedés”, egy ingatlan megszerzése és élethosszig használata.

Mára az ingatlan birtoklása egybekapcsolódik a mobilitás feladásával, mely a jelenlegi munkaerőhelyzetben gátját képezi az érvényesülésnek. Az albérletek árainak emelkedése rezonál erre a folyamatra, mely egyes külföldi országokban akár a munkavállalók negyven százalékát is érintheti. Nálunk a mintegy tízszázalékos ingatlanár-csökkenés nem tragikus, nem befolyásolja ezt a trendet, főként, hogy például a korszerűsített ingatlanoknál ez nem is következett be. Ami jelentősen befolyásolta az árak alakulását, az az energiaárak elmozdulása, mely tartja magát, így a nem energiamodern ingatlanok eladása egyre nagyobb nehézségbe ütközik, veszteséget jelent a tulajdonosnak.

Persze szélső esetben visszatérhetünk a természetbe is, igaz, az sem olcsó „móka”: egy pár száz hektáros tölgyerdőt hárommilliárdért kínálnak.