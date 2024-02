Ahol nincs belvíz rendben van

Az őszi vetések, ahol nincs tartós belvíz, viszonylag jó állapotban vannak, ezen a télen sem volt eddig olyan hideg, ami hótakaró nélkül kárt okozott volna. A kórokozókat és a kártevőket bár megtizedelte a január második hetétől a hónap végéig jellemző, legalább éjszakánként fagyos idő, de tartósabb hidegre lett volna szükség ahhoz, hogy számottevően gyérüljenek. A talajfagy maximális mélységét (5-25 centiméter) január közepén érte el eddig ezen a télen, az elmúlt egy hétben azonban mindenhol kiolvadtak a talajok.

A vízborítás alatt álló őszi vetéseknek a hideg idő a kedvezőbb, +4, +5 Celsius fokos napi középhőmérséklet alatt kevésbé károsodnak. December második felében és január első hetében valamint az elmúlt egy hétben azonban jelentősen meghaladta a hőmérséklet ezt a küszöbértéket, és főként a repce meg is sínylette a tartós vízborítást.

Enyhe idő marad

A folytatásban is marad az enyhe idő, azonban több lesz a felhő, és eső is érkezik.

Pénteken és szombaton napközben csak elszórtan várható gyenge csapadék, majd szombat estétől egyre többfelé ered el az eső, és hétfő délig a Dunántúlon és az északi országrészben 10-20 milliméter valószínű. Kedden a keleti országrészben van nagyobb esély további esőkre, majd a jövő hét közepétől csökken a csapadékhajlam. A délnyugati szél pénteken és szombaton is többfelé megerősödik, majd hétfőtől északiasra fordul a szélirány, ismét többfelé megélénkül, kedden és szerdán meg is erősödik a szél. A hőmérséklet továbbra is a sokéves átlag fölött alakul azzal együtt is, hogy vasárnaptól kissé lehűl az idő.

Szombatig az eddigiekhez hasonlóan 13-18 fok közé melegszik napközben a levegő, majd vasárnap ez az extrém meleg már csak a délkeleti országrészben lesz jellemző, máshol néhány fokkal visszaesik a nappali felmelegedés mértéke, keddtől pedig 7 és 12 fok közötti maximum értékek lesznek jellemzők. Az éjszakai fagyok egyelőre nem térnek vissza, hajnalonként eleinte 6-11, hétfőtől 1-6 fok közötti értékekre számíthatunk.

