Az új hulladékszabályozási kérdésekről beszéltek a Mathias Corvinus Collegium, Miskolci képzési központjában csütörtökön. Bolygónk jövője szempontjából nem mindegy, mi történik a háztartásokban, intézményekben és az iparban felhalmozott szeméttel, ezért is kell foglalkoznunk a hulladékszabályozás aktuális kérdéseivel. Többek között erről beszélgetett Zay Balázs, az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatója és Ladányi Roland, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (MiReHu Kft.) ügyvezetője. A résztvevők megvizsgálták, milyen eredményt tudtnak elérni az eddigi hulladékszabályozási intézkedésekkel, és milyen EU-s elvárásoknak kell megfelelnünk ma.

Arra a kérdésre is választ kerestek, hogy mik a helyi hulladékgazdálkodási vállalat tapasztalatai, valamin arról is, hogyan valósul meg helyben a begyűjtött hulladék hasznosítása. Szó volt még az új PET-visszaváltási rendszerről. Ladányi Roland a boon.hu-nak arról beszélt, hogy a hulladék is érték. „A MiReHu abban a szerencsés helyzetben van, hogy igyekszik az emberek felé tolmácsolni, hogy a régebbi megszokásokkal ellentétben a háztartási hulladékot újrahasznosítjuk, mivel ezzel biztosítható a körforgásos gazdálkodás” – mondta. Azt is leszögezte: a vállalt hitvallása, hogy a bolygó fenntartható legyen a következő nemzedék számára. „A biológiailag lebomló hulladékokkal, a depónia gáz csökkentésével, illetve a biogázzal is kiemelten kell foglalkoznunk, ami az ország energiafüggetlenségét is segítheti” – hangsúlyozta.

Uniós kötelezettség

Korábban írtunk arról, hogy Januártól 1-jétől új italcsomagolás-visszaváltási rendszert vezettek be Magyarországon. Minden visszaváltási jelöléssel ellátott, egyszer használatos üveg, fém és műanyag palackos ital csomagolása visszaváltható lesz, amelyért a Mohu MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. a felelős. Akkor portálunk megkereste a társaságot azzal kapcsolatban, hogy most mire számíthatnak a fogyasztók. Azt írták: visszaváltó automatákkal már találkozhatunk, de ezekbe ne vigyük még a jelenleg kapható italok csomagolásait. Hiszen a visszaváltható palackok csak fokozatosan jelennek majd meg a boltokban.

Egyre több üzemben van automata

Arra is rákérdeztük, hogy vármegyénk mely pontjain lesznek majd gyűjtőhelyek. Azt írták: a Mohu a szerződéssel rendelkező 400 négyzetméternél nagyobb boltokban és az eddig önkéntesen csatlakozó kisebb üzletekben is telepítette és beüzemelte az automatákat. Az automaták telepítése folyamatos 2024-ben is, a Mohu folyamatosan telepíti a gépeket és várja az önkéntesen csatlakozni kívánó gépi vagy kézi visszaváltó pontokat, akik a MOHU honlapján részletes információkat találhatnak a csatlakozási lehetőségekről. Ez az egyik leghatékonyabb rendszer a körforgásos gazdaság szempontjából, mert az egyutas termékek esetében bevezetendő, egységes, 50 forintos visszaváltási díj motiválja a vásárlót arra, hogy visszavigye a palackot, ezzel értékes újrahasznosítható alapanyagot juttat vissza a gazdaságba. A betétdíjas palackok címkéjét egységes emblémával látják el.

A betétdíj visszajár

A palackokat az erre kialakított berendezéseken keresztül áruházakban lehet majd visszaváltani. Sok múlik a kódon és a logón is. Az említett kódokat és ábrákat 2024. július 1-jétől a PET-palack, az italosüveg vagy a fém italosdoboz gyártója köteles feltüntetni a csomagolóeszközön. Annak érdekében, hogy a kód és az egyéb szimbólumok megfeleljenek az elvárásoknak, a tervezett címkéket előbb a Mohu Galvani úti bázisán jóvá kell hagyatni. A megfelelő vonalkód és logó nélküli dobozt, üveget vagy palackot nem fogadja el az automata. A Világgazdaság kérdésére közölte a vállalt, hogy az egész rendszer beindulása mintegy 50 milliárd forintjába kerül a Mohunak, de ebbe az automatákon kívül minden beletartozik, kiemelten például az informatikai fejlesztések.