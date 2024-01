Nemcsak a miskolciak szeretik az országosan is jó hírű vásárt, sokan járnak ide a környező településekről, de akár a turistáknak is kedvelt úticéljuk lehet a retro és korábbi időszakokat is idéző piac. Megtalálható itt nemcsak olyan csecsebecse, ami díszként funkcionál a lakásban, hanem régi háztartási gépekbe tartozó alkatrészek, vagy maguk a régi, ám még mindig működő gépek.