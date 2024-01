Az Ellenzék tudósítása 1904 utolsó napjáról:

„Az emberi hagyományokhoz és szokásokhoz hiven szombaton este városunkban is nagy vigasságok voltak mindenfelé. Szilveszter éjszakája volt, az ó év utolsó éjje, melyre az új – egy még ismeretlen reménységü esztendő – az 1905-ik év virradt reánk.

– És egy rövid, téli éjszakának pár órája között ott áll az éjfél, mintegy válaszfal egy elmúló ó év buja és bajának, no meg örömének temetése és egy új év sok szertelen, de viszont teljesülhető reménységeinek megszületése között.

A téli és misztikus hangulatot ébresztő komorsága közepett, hogy is ne volna hatással a szilveszteri éjnek mindenkire egyaránt ható romantikája. Csoda e, ennyi csalódást – mert kit is ne érne valamelyes rendű és mértékű csalódás egy hosszú év alatt – oly szívesen s lehetőleg vidáman kiván minden ember eltemetni Szilveszter éjszakáján; sok sok reménybeli és valósulható öröméért egy még új, egy még ismeretlen és reménységekre teljes esztendőben.

S így hát könnyen meg is magyarázható az embereknek a mindennapostól eltérő lélekállapota és viselkedése is Szilveszter éjszakáján; de sőt meg is bocsátható még sok részben a szertelenség is, amire ez a hangulatos és – egyszer egy esztendőben – de minden embernek szinte előjogot és szabadalmat is ad a búbánat sutba dobására és több-kevesebb kicsapongásra is.

De lássuk a Szilveszter éj említésre méltóbb és szokásos mulatságainak beszámolóját városunkban. A szilveszter éjnek tagadhatatlanul legdíszesebb és legfényesebb estélye a »Korona« dísztermében zajlott le szombaton éjjel, hol helyőrségünk derék tisztikara tartotta meg minden tekintetben pompásan sikerült, szokásos első téli mulatságát, a Szilveszter estélyt.

A Korona Szálló

Az estély 8 órakor este a katonai zenekar hangversenyéül vette kezdetét, majd 10 óra után kezdetét vette a tombola, melynek mulatságos és mindenkire nyerekedő ingerrel ható izgalma csaknem fél 12-ig tartott.

De nem is volt csoda a nyerekedés ingerének általános varázslatos hatása. Hiszen derék helyőrségünk gavallér tiszti kara nem kevesebb mint 1000 korona értékű pompásabbnál pompásabb nyereményeket bocsátott a sors kezére, melynek kerekét Diószeghy Irén és Hennel Ilonka urleányok forgatták bájos kellemmel és minden hiúság nélkül.

A pazar tombola játékon egyébiránt 36 ambó, 25 ternó, 12 quaternó, 10 quintternó és végül egy darab remek tombola tárgyat sorsoltak ki.

Az első tárgyat egy ujságíró (lapunk szerkesztője), a tombolát pedig Szaffka Pál kir. közjegyző nyerte el. (Ejnye, ejnye! hogy a sors meg a bájos angyalai is, még itt is a szabottelvű pártnak kedveznek – szerk.)

A vidám és kedélyes játék után, aztán még éjfélig az asztalok mellett maradt ez igazán fényes, előkelő közönség, mely a sikerült mulatságon valósággal zsúfolásig megtöltötte a nagyszabású termet.

Pont éjfélkor aztán kissé elhomályosult a terem világítása, a kitűnő katona zenekar egy gyönyörű »tusst« játszott...

Éljen az új esztendő! Boldog új esztendőt! hangzott mindenfelé a kölcsönös, szívélyes és őszinte üdvözlések sora.

Még nekem is kijutott belőle; egy egész nagy nagy csomó és több rendbeli, kék, szürke, barna tüzű, ragyogó szempárok Szilveszter éji szokásos, sőt őszinte mosolygásának remek keretében...

Már csak az emléke is megéri új évi boldogságnak azt, hogy el nem szalasztottam őket... De bizony megéri.

S így hát újból még vissza is kívánom: boldog új esztendőt adjon Isten mindnyájunknak!

Az új év első perceiben aztán hirtelenében kitakarították az asztaltól, széktől a disztermet s vidám táncra kerekedett a bájos leány, asszony sereg, akik is engedjék el nekünk, hogy e sorok kapcsán névleg el nem soroljuk őket, de annyian voltak és olyan szépek is voltak, hogy belékáprázott a szemünk.

S ki tud káprázó szemekkel leány s asszony nevet, pontosan felírni!

No ugye bár, hogy nem lehet! Az első négyest egyébiránt mintegy 80 pár táncolta, a táncolás maga pedig a katona zene és Bogár Vince felváltott muzsikája mellett igazán újév hajnaláig – reggel 7 óráig tartott.

Melyet – mint a siker legfényesebb bizonyítékát – lelki megnyugvással vehet tudómásul a derék tisztikar és annak rendezősége, élén Barancsi Józsa ezredessel, ezzel a kitűnő és harcedzett gavallér katonával, annál is inkább, mert szilveszteri estélyük minden rendü, de fényes sikere egyúttal előbiztosítéka a készülődő és február 4-éi a »Koronán«, megtartandó pazar jelmezestélyüknek. A szilveszteri est kitűnő konyhája és italai Bokross Károlyt dicsérik.

E fényes estélyről, amennyire szerét tehettük, nem mulasztottuk el még, szintét kedvesen sikerült szilveszteri mulatságra betekinteni és pedig a Kereskedők és Gazda körének és a Demokrata körnek szintúgy igen szépen sikerült estélyeire.

Mindkét helyen kevesbbé volt látogatott a szilveszteri estély. A Kereskedők körében a első négyest 104 pár a demokratáknál perli mintegy 140 pár táncolta Radics Lajos pompás muzsikája mellett.

Ezeken kívül természetesen még több kedélyes estély is tartottak szerte a városba.

De hát ki is győzte volna azokat mind végig mulatni és végig járni!?

Bizony senki! S igy én se! Boldog új évet!”

(Ellenzék – 1905. január 3.)

Ezután a jó kedélyű kalauzolás után nézzük a Miskolczi Napló tudósítását:

,,Szilveszteri mulatságok

Régi hagyomány szerint folytak le a szilveszteri mulatságok: vidám kedélyességgel és rózsás hangulatban.

Csodálatos erő lakozik a szilveszteri hangulatban. Feledve van ilyenkor bu, baj és gond. – Emelkedett hangulat vesz erőt az embereken és ragadja néhány órai kedves mulatozásra.

Városunkban öt nagyobbszabásu mulatság folyt le a különféle egyletekben és társaságokban.

Tiszti estély

A helyőrség tisztikara a szokásos fénynyel ünnepelte meg a Szilveszter-estét. A Korona szálló nagyterme megtelt diszes és előkelő közönséggel.

Az ünnepség hangversenynyel kezdődött, melyet a 65-ik gyalogezred rendezett. Obhlidal Antal karnagy vezetése alatt. A katona zene játéka most is, mint mindig, művészi nívón állott. A hangverseny után következett a tombola, mely a közönségnek kellemes szórakozást, a nyerőknek ezen felül igen értékes nyereménytárgyakat hozott. Ezután megkezdődött a tánc, melyet 12 órakor tizenkét »tam-tam« jelzés szakított félbe, jelezve az új év beköszöntét.

A jelre az összes jelenlevők, teli pohárral kezükben boldog újévet kívántak egymásnak. Ezután tovább folytatták a táncot, amely a kedélyesebb hangulatban reggelig tartott.

A Gazda körben

A Kereskedők és Gazdák körének új helyiségét tulajdonképen Szilveszter éjszakáján avatták fel.

A díszes nagy terem valósággal fényárban úszott, azonban az estélynek még sem ez adta meg tulajdonképeni fényét, hanem a szebbnél szebb asszonyok és leányoknak az a sokasága, a mely a teremben hullámzott és azt mintegy rózsakertté varázsolta.

A Gazda kör első estélye az uj helyiségben minden tekintetben jól sikerült, a mit a megjelent vendégek nagy száma és a mulatság kedélyes volta bizonyít.

Az estély vacsorával vette kezdetét, mely után tánc következett.

Pont 12 órakor a csillárok kialudtak és harsány éljenzéssel fogadták az uj esztendő beköszöntését, mely után megindult az általános gratuláció.

Az ujévi üdvözlések által megszakított tánc ezután ismét fokozott kedvvel megindult és tartott világos reggelig.

A miskolci Grand Hotel

A Demokrata kör estélye

A Demokrata kör sikerült estéllyel ünnepelte meg Szilvesztert.

Az ünnepély, mely a Horváth-féle szálloda emeleti dísztermében folyt le, pont este nyolc órakor kezdődött és ugy látogatottság, mint a művészi produkciók révén egyike volt a legsikerültebb szilveszteri mulatságoknak.

A műsor első száma Radics Lajos zenekara által előadott nyitány volt. A nyitány után Weisz József Radnyánszky Béla »Huszár a mennyországban« című vig monológját adta elő, nagy hatást keltve előadásával. Ezután Halmai Ferencz tárogatós Huseka Vilmos nagybőgős kísérete mellett Kuruc-nótákat adtak elő. Szép játékukkal nagy sikert értek el.

Következő szám Ligethy Lajos, a miskolci nemzeti színház kedvelt tagja, Rudnyánszky »Mama kedves« című vig monológot adta elő nagy tetszéssel. Ezután Tarján Irma urhölgy, szintén a szintársulat jeles tagja adta elő nagy hatással Gabányi Árpád »Anya« című gyönyörű magánjelenetét.

Ezután következett Mányai Aranka urhölgy, a szintársulat széphangu koloratur énekesnőjének fellépte. A művésznő viharos tetszéssel adott elő néhány szép dalt, nevezetesen a Parasztbecsület operából Santuzza nagy ariáját és néhány dalt a Gésákból. A szünni nem akaró tapsra ráadásul még a Gésákból énekelt.

Az énekszámokat Takács Ágoston színházi karmester kísérte zongorán.

A műsor éppen 12 órakor ért véget, amikor kedélyes hangulatban kivántak egymásnak boldog uj évet.

Ezután tánc következett, a mely a világos reggelig tartott.

A kereskedő ifjaknál

A kereskedők és kereskedő ifjak egylete Széchenyi-utcai helyiségében tartotta meg szokásos szilveszteri mulatságát.

Az estélyen tagok és vendégek szép számmal jelentek meg.

A máv. altisztek

Kedélyes szilveszteri mulatságot rendeztek a máv. miskolczi altisztek Arany János-utcai helyiségükben. Az estélyre ügyes műsort állítottak egybe, melynek minden száma mulattató volt és tetszést aratott. Ezután tánc volt hajnalig.”

(Miskolczi Napló – 1905. január 3.)

Így zárul a tudósítás a szilveszteri eseményekről. Szerintem nagyon jó, hogy a régi újságoknak köszönhetően egy kicsit betekintést nyerhetünk a századelő hangulatába. A miskolciak, ahogy most is, akkor is nagyon tudtak mulatni.

