A Nemzetközi Humanitárius Szövetség által fenntartott Magyar Összművészeti Műhely (MÖM) rendezvényén Petrovics Zsuzsanna budapesti írónő El Camino – Félúton, útfélen című kötetét mutatták be, és Schmidt Ruth budapesti festőművész Jól csak szívével lát az ember című kiállítását nyitották meg. A könyvbemutatót követően Kékes Zsuzsanna vibrafonművész és Szurasenkó Dániel zeneművész, a Nemzetközi Humanitárius Szövetség elnöke három zenei produkcióval készült a publikum számára. jött Schmidt Ruth bemutatása, akitől megtudhattuk, hogy a miskolci egyéni kiállítását követően (mely február 21-ig látogatható, előzetes bejelentkezés után: +36 70 417 2616) márciusban a férjével New Yorkba utaznak, ahova pályázat útján jutott be, és egy csoportos kiállításon képviseli hazánkat festményeivel! A New York-i kiállítás mellett a japán fővárosban is lesz hamarosan kiállítva alkotása!

A MÖM-ről

A MÖM egy 120 tagú alkotóközösség, amelynek soraiban festők, írók, költők, fotósok, és minden egyéb művészeti ágban tevékenykedő tagok vannak, akik számára fontosak az emberi értékek, a művészeti produktumok továbbadása, és a műkedvelők felé színvonalas, minőségi – olykor összművészeti produkciók – létrehozása. Szurasenkó Dániel, a MÖM művészeti vezetője elmondta, központjuk Miskolcon, a Hunyadi János utca 4. szám alatt található, ahol Szalay Lajos Kossuth-díjas grafikusművész is élt és alkotott. "Szeretnénk, ha minél több összművészeti alkalmat szervezhetnénk, mert azt tapasztaljuk, hogy ha több művészeti terület együtt mutatkozik be, kiegészítik egymást és sokkal mélyebb hatást érnek el a néző, hallgató felé. Ennek apropóján vegyítettük most is az irodalmat a festészettel, megfűszerezve néhány zenei produkcióval."