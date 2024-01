Az idén is szenzációsan teljesítenek a DVTK HUN-Therm női kosárlabdás lányai, lassan jelzőket sem találunk a szereplésükre. Azonban sok erős gárdája, sok jó szezonja volt a múltban a női kosarasainknak; arra gondoltam, hogy a „régiek” közül bemutatok egyet.

A választásom az 1995/1996-os szezonra esett, ez a csapat lesz a főszereplője ennek az írásomnak. Alapos elemzés lesz ez, hiszen négy részben, négy héten át olvasható majd a szezon története.

A felkészülés az új szezonra július 10-én kezdődött, egyelőre három új játékossal a keretben. Ez a három játékos Balogh Gabriella, Orbán Mónika és Hollósy Hajnalka volt. A régiek: Sitkei Nóra, Rausch Anikó, Takács Daniella, Viktória Paradiz, Tasnádi Krisztina. A csapat kispadján továbbra is a sikerkovács edző, Király Sándor ült.

Az előző évi (1994/1995) bronzérem után kimondva-kimondatlanul a bajnoki cím volt a célja a lányoknak. A Ronchetti-kupa sorsolásán a török IÜSBK Istanbul, majd – az esetleges továbbjutás után – a Ljubljana – Brno párharc győztese várt a piros-fehérekre.

Másnap az első edzésen Király Sándor jelentette be, hogy Judy Mosley visszatér a csapathoz. Hárman kezdték sérülten a felkészülést: Viktória Paradiz, Hollósy Hajnalka és Rausch Anikó.

Hatvani Olivér intéző így foglalta össze a nyári felkészülés órarendjét:

„Hogyan alakul a programjuk az elkövetkezendő hetekben? Ezen a héten Tatán folytatjuk az alapozást, majd július 30-ától augusztus 4-éig napi két miskolci edzés következik. Augusztus 5–6-án a miskolci városi sportcsarnokban a Kamarás István-emléktornán szerepel a gárda. Augusztus 11–13-án Sopronban játszunk, később újra hazai környezetben tréningezünk. Augusztus 18–20-án Bonyhádon, a Botond Kupán veszünk részt. Pár nappal a bajnoki rajt előtt pedig a szekszárdi Sió Kupán mérhetjük le, hogy hol is tartunk.”

A következő héten újabb igazolást jelentett be a klub, Zsolnay Gyöngyit. A szurkolók nagyon örültek a leigazolásának. A vezetőedző azt is elmondta, hogy még egy amerikai irányító is érkezik a keretbe.

A következő állomás az augusztusi Kamarás István-emléktorna volt a sportcsarnokban, ahol a Cassovia Kosice, a VSS Kosice, a Soproni Postás és a házigazda lépett parkettre. Közben a maródiak csapatához csatlakozott Takács Daniella is. Megérkezett az amerikai irányító, Lady Hardmon, aki tagja volt az 1992-es barcelonai olimpián ezüstérmet szerzett válogatottnak.

Az emléktornát a DKSK csapata nyerte, mindhárom találkozón diadalmaskodtak ellenfelükkel szemben. A torna legeredményesebb játékosa – igazolva jó hírét – Lady Hardmon lett. Sopronban a Krasznai Ferenc-emléktornán a harmadik helyen végzett a csapat, a Soproni Postás és a GYSEV-Sopron után, megelőzve a PVSK-Dália, a Tarbes és az Osnabrück csapatát. Szekszárdon a Botond Kupán ezüstérmet szereztek a lányok, a döntőben az MTK csapatától szenvedtek kétpontos vereséget.

Az első bajnoki mérkőzés előtt Király Sándor vezetőedző adott interjút a megyei napilap számára, ahol a célokról is kérdezték a szakvezetőt.

„Kiket vár a legjobb négy közé?

Ennek megtippelésére most nem vállalkozom, mert az erőviszonyok nagyon kiegyenlítődtek. Hat gárda – a Soproni Postás, a Soproni Vas­utas, a Ferencváros, a Pécsi VSK, a BSE és a DKSK – tűnik a legerősebbnek, de nem szabad leírni a Szolnokot, a Kecskemétet, a Szekszárdot, a Szarvast és az MTK-t sem. Bármelyikük meglepetést okozhat. A DKSK évek óta készül az »aranybányába«, ahol még sohasem járt. Újra »leporolhatom« a kedvenc mondásomat, mely szerint vitrinünkből az aranyérem hiányzik. Célunk azonban »csak« valamelyik dobogós hely kiharcolása. A végére úgyis minden kiderül, hogy mennyit érünk.”

A bajnokság augusztus 31-én kezdődött, a Szolnoki MÁV vendégeként léptek parkettre. Tartalékos összeállításban is magabiztos (81–59) győzelmet arattak. Judy Mosley 39 pontot szerzett. A következő ellenfél a BSC Szarvas együttese volt, ahol a hazaiak igencsak megnehezítették a diósgyőri lányok dolgát. Félidőben még döntetlen volt az állás, végül 91–83 arányban sikerült legyőzni a békési csapatot. A mérkőzést egyébként óvás alatt játszották a hazaiak, akik szerint Balogh és Tasnádi (aki nem került parkettre) jogosulatlanul (nem) játszott a miskolciaknál.

A Kecskemét ellen mutatkozott be a hazai közönségnek az átalakított csapat. 1800 néző látta, ahogy a diósgyőriek ellentmondást nem tűrően, 101–64 arányban legyőzik a vendégeket. Először lépett hazai pályára Lady Hardmon, aki nagyszerűen mutatkozott be a városi sportcsarnokban.

A vártnál kisebb különbségű sikerrel végződött a lányok következő, fővárosi kirándulása. A Közgazdasági Egyetem csapatát 85–71 arányban múlták felül. A mérkőzésen Hardmon nem lépett pályára, a másik légiós, Mosley pedig formán kívül játszott. Király Sándor nem volt túl boldog a lefújást követően. Szeptember 20-án az MTK látogatott Miskolcra. Sok köszönet nem volt benne, ugyanis a hazaiak 112–55-ös győzelmet arattak az 1800 néző előtt lejátszott találkozón. A csapatot a két amerikai légiósa vitte diadalra. Mosley javított, 33 pontot szerzett, Hardmon sem sokkal maradt el mögötte (29).

A bajnokság nem állt meg, újabb rangadó következett. Ezúttal a címvédő, a PVSK-Dália érkezett Miskolcra. 2500 piros-fehér fanatikus hajszolta bele a győzelembe a lányokat: 92–85. Mosley és Hardmon szokásos kimagasló teljesítménye mellett ezúttal Zsolnay Gyöngyi és Balogh Gabriella is nagyot játszott. Bajnokverés volt a szeptemberi hétvégén Miskolcon. A következő ellenfél az IÜSBK Istanbul volt a Ronchetti-kupában. Az ezt megelőző sorozatban a török alakulat egészen a legjobb nyolcig menetelt. Nos, ez csapat már nem volt az a csapat, hiszen a diósgyőriek egészen könnyedén, 97–57 arányban nyertek a török fővárosban. Mosley, Hardmon és Zsolnay zárt húsz pont fölött Isztambulban. Kissé meglepte a DKSK-t a Zala Volán csapata. A hazai pályán játszó kék-fehérek 35 percig „partiban” voltak a jóval erősebb diósgyőri csapattal. Végül 94–86 arányban győzött a Diósgyőr, Balogh, Hardmon, Mosley és Zsolnay jó teljesítményével.

Október 4-én, szerdán került sor a Ronchetti-kupa visszavágójára a Miskolc városi sportcsarnokban. A negyvenpontos előny birtokában magabiztosan várták a találkozót a hazaiak. 1500 néző látta, ahogy 98–57 arányban győzik le a harminchét pontot szerző Lady Hardmon vezetésével a törököket. A két mérkőzés alapján a DKSK 195–114-es összesítéssel jutott be a legjobb 32 közé.

Újabb rangadó következett. Október 9-én az addig veretlen GYSEV-Sopron érkezett Miskolcra. Mindenki bizakodó volt, telt ház, 3000 néző zsúfolódott össze a lelátón. Nagyon jó mérkőzést játszott egymással a két csapat, a második félidőben nyújtott teljesítményével sajnos a vendégek 82–72 arányban jobbnak bizonyultak. A győzelem reményével utazott Tolna megyébe a DKSK, feledtetni szerették volna a két nappal előtte (!) történt vereséget. Nos, a szekszárdi csapat ideális alanynak bizonyult ehhez, hiszen könnyed játékkal 117–57 arányban győztek a miskolciak.

Király Sándor vezetőedző szerint a játékosok az általa kért feladatoknak mindössze hatvan százalékát teljesítették. Mi lett volna 80-90 százalékos teljesítmény esetén?

