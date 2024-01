Szolidan szilvesztereztünk? - tette fel a kérdést az Észak-Magyarország ötven éve, hogy aztán megossza a hírt olvasóival: a miskolci kijózanító állomásra éjfélig mindössze hat embert szállítottak be, s az új év hajnalán is csak további öten kerültek a kijózanítóba. Összevetésképp: december 22-én (fizetésnap volt) éppen huszonhárman „ébredtek” a kijózanító állomáson. Pedig nem olcsó mulatság, hiszen a puszta benntartózkodás is 150 forintba kerül, s ehhez jön még a szállítási költség, s jó néhányszor pedig a takarításért járó százas. A szolid újévköszöntés örvendetes ténye, hogy gyermek nem került a kijózanítóba, ami pedig – sajnos - húsvétkor nem is olyan ritka – írta meg az újság.