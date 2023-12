További támogatások

Egy pályázaton 2022 decemberében az egyesület négymilliót kért a miskolci színháznak energiatámogatásra, egyet ítéltek meg nekik, de ez is nagy segítség volt. "Két benyújtott érvényes pályázatunk van, az egyik a Miskolci Nemzeti Színház bicentenáriumi évének méltó lezárására, a másik pedig az évadhirdető rendezvény mindösszesen hárommillió forint értékben. Szervezetünk mostantól már a személyi jövedelemadó egy százalékát is gyűjtheti, ami ebben az évben 213 ezer forintot jelentett. Ezt saját kiadásainkra fordítjuk majd – sorolta az egyesület egyik elnökhelyettese, Kelemen Judit, aki beszélt arról is, hogy toboroznak. – Pártoló tagok jelentkezését várjuk. Ez csak abban tér el az egyesületi tagságtól, hogy nem szavazhatnak, de minden programra meghívjuk őket teljesen ingyenesen. Távlati terveink között szerepel még egy díj alapítása, amit olyan színházi tagok kaphatnának, akik jó kapcsolatot ápolnak az egyesülettel. Ez pénzjutalommal is járna a tárgyi mellett."