„Nem szoktam minden nap sütni, de amikor ezt a receptet megláttam, nem volt kérdés, hogy elkészítem. Mindenképp az előnyére szolgál, hogy nem túl bonyolult, ráadásul gyorsan lehet vele végezni. Szóval nálunk évek óta december 26-án van a családi ünnepi ebéd, és amikor először megsütöttem, picit féltem, hogy mi lesz a reakció, de óriási sikere volt. Így nem is volt kérdés, hogy utána minden évben a máktorta lesz az én specialitásom az ünnepi asztalon, persze mindig próbálok belecsempészni valami újdonságot az alapanyagokba. Most például diétás (vagy divatos?) változatban készítem el, a fehér liszt helyett teljes kiőrlésű lisztet, a cukor helyett sztíviát vagy nyírfacukrot használva mesélte el a torta ünnepi menübe való felvételét Hajdu Mariann szerkesztő, majd a hozzá hasonlóan vállalkozó kedvű olvasók kedvéért megosztotta a receptet is.

Hajdu Mariann a tortával

Fotó: Észak-Magyarország