Karbantartás miatt december 9-én, szombaton 20:00 és 21:00 között részlegesen működhetnek a megállók és végállomások LED kijelzői Miskolcon. A karbantartás érinti az mvkzrt.hu oldalt, az utazástervező webes alkalmazást és a telefonos androidos alkalmazást (MobilON) is, így ezek működése is akadozhat.