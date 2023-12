„Főzök, mosok, takarítok, postára járok” – mondta büszkén Emese, hiszen a kiköltözés fontos feltétele volt, hogy megtanuljon bánni a pénzzel. A pénzt, vagyis fizetését pedig munkájáért kapja, amit a Baráthegyi Majorság panziójában végez, mint szobalány. Emese elárulta még azt is, hogy szereti a munkáját és párjával együtt nagy tervei vannak. Szeretnék beszigetelni a házukat, aztán egy kis esküvőt is tartanának a család és barátok részvételével, és ha minden jól alakul, akkor a későbbiekben gyermeket is vállalnának.