Ehető erdő a címe Bózsó Gyula, az Északerdő Zrt. műszaki osztályvezetője legújabb könyvének, amely nemrég látott napvilágot. A kötet 45 vadon gyűjthető növényen keresztül adja át azt a majdnem feledésbe merült tudást, amellyel bárki közelebb kerülhet a természethez. Nemcsak gyűjthet segítségével, hanem meg is kóstolhatja az erdő terméseit. A könyv szerzője mesél a Bükkhöz fűződő szerelméről is Hajdu Mariann szerkesztőnek, de korábbi könyve, amelynek címe: Az erdő finom is szóba kerül.

A beszélgetés kedd este 8 órától hallható a boon.hu oldalon.