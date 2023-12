Portálunkat egy árus kereste meg, aki azt mondta, hogy „embertelen körülmények között” árulnak szombaton. A neve elhallgatását kérő árus fotókat is küldött szerkesztőségünknek, amelyet egyébként több közösségioldalon is megosztottak. Azt is elmondta, hogy a vevők is fel vannak háborodva.

„Volt olyan árus, aki gumicsizmában volt kénytelen rakodni” – mutatott rá. Hozzátette: akkora sár és a víz a piac területén, hogy szinte lehetetlen normálisan sétálni a területen. „A napidíj ellenében ilyen szolgáltatás azt gondolom, hogy méltatlan hozzánk, mélységesen fel vagyok háborodva, hiszen évek óta ígérgetik, hogy megoldják a helyzetet, de semmi előrelépés nincs az ügyben” – tette hozzá.