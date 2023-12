A Szimbiózis Alapítvány 21 férőhellyel bővíti szolgáltatásait. Európai Uniós forrásból három társasházi lakást és egy családi házat vásárolt és újított fel. Ezekben összesen huszonegy fogyatékossággal élő talál majd új otthonra. Emellett a Támogató Szolgálat számára egy új, kilenc személyes kisbuszt vásároltak, hogy a megnövekedett szállítási kapacitást el tudják látni.

A meglévő családias lakóegységekben energetikai korszerűsítést végeztek, valamint az otthonokba és a nappali ellátás részére is új eszközöket szereztek be. A Keresztelő Szent János nevét viselő házban 12 értelmileg sérült fiatal költözhet majd be, köztük Krisztina is, aki már névtábláját is kihelyezte új szobájának ajtajára.

Otthonra lelhet

Nagyné Tóth Anikó, Krisztina édesanyja elmondta, hogy számára megnyugvást jelent ez a lehetőség, hogy gyermeke ebben az épületben kaphat elhelyezést. Mert ha ő már nem tud majd róla gondoskodni, akkor is biztos helye lesz gyermekének. „Itt talán kialakít magának egy saját otthont, társak között lehet, akikkel jó érzi magát. Természetesen amikor akar, akkor haza is jöhet, sőt az első időben még biztos többet lesz otthon mint itt, de bízzunk benne, hogy hamar meg fogja szokni új otthonát”- mondta.

A kiválasztott szoba a földszinten jól megközelíthető, mert a fiatal hölgy nem szerte lépcsőn közlekedni, számára az nem biztonságos. Az új szobának nagy ablaka van, ezért nagyon világos és külön fürdőszobával is rendelkezik, mondta az édesanya.

De kellemes élményekről és a tartalmas programokról számolt be Lászka Alexandra is, akit a napokban jegyzett el, ugyancsak a Szimbiózis Alapítványnál lakó párja.