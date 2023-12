Hagyományteremtő céllal indította el 2022-ben a város vezetése a kezdeményezést, a Miskolc Köszöni programot, amelyet az önkormányzat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének B.-A.-Z. Vármegyei Szervezete, a Miskolc Holding Zrt., a Tudomány és Technika Háza és a MIKOM Nonprofit Kft. összefogásával hozott létre. Az idei - kedden, a Népkerti Vigadóban megrendezett fogadással egybekötött - eseményre Miskolc Virilistái – a legnagyobb adófizetők közül az első száz miskolci székhelyű és az első ötven miskolci telephellyel rendelkező vállalkozás kapott meghívást.

Kiemelt figyelem

Az alapítók döntése alapján a Miskolc Köszöni Nagydíjat az idén Borda Krisztina, a Hotel Palota Lillafüred Kft. ügyvezetője kapta.

- A program célja, hogy kiemelt figyelmet kapjanak a városban azok a gazdasági szereplők, akik iparűzési adójukkal hozzájárulnak Miskolc fejlődéséhez és öregbítik a város jó hírét – mondta el Veres Pál polgármester. Olyan évek vannak mögöttünk, amelyek próbára tettek mindannyiunkat, ahogy mondani szoktam, épp csak sáskajárás nem volt, de úgy jöttek egymás után a csapások, mintha a biblia lapjairól váltak volna szomorú valósággá – fejtette ki a polgármester. És mi önökkel együtt innen álltunk fel, innen sikerült, nemcsak megmaradnunk, hanem fejlődnünk és fejlesztenünk is. Közös erővel, közös akarattal, mert itt, Miskolcon olyan emberek élnek és dolgoznak, akik jöjjön bármi is, nem adják fel – emelte ki. Köszönjük, hogy Miskolc egy újabb eredményes évet tudhat maga mögött, amelyben nem csak megmaradni, fejlődni is képes volt – összegezte.