"Védjük meg a szuverenitásunkat " címmel tartott országjáró fórumot dr. Koncz Zsófia energiaügyi miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő pénteken a borsodi vármegyeszékhelyen a Tiszáninneni Református Egyházkerület Püspöki Hivatalában.

Számos kérdés

Az eseményt megelőző doorstep sajtótájékoztatón a miniszterhelyettes elmondta: ha Miskolcra jövök, akkor hazajövök, ezért nagyon örültem annak, hogy ma együtt tudjuk ezeket a fontos kérdéseket, témákat átbeszélni. Nem első alkalommal indított a magyar kormány ilyen nemzeti konzultációt, hiszen mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a magyar emberek véleményét kikérjük egy-egy fontos ügyben. Brüsszellel vannak vitáink, és bizony ilyenkor fontos az, hogy egy megfelelő felhatalmazást kapjunk. Tizenegy kérdés szerepel a Nemzeti Konzultációban, mely több kérdéskört érint. Vannak a gazdasági jellegű kérdések, mint a rezsi támogatások vagy a kamatstop, extraprofitadó ügye, amit újból támad Brüsszel. Ezek mind olyan fontos kérdések, amelyekben várjuk a magyar emberek visszajelzését, hogy milyen irányba haladjunk, de vannak a háborúval, migrációval, terrorizmussal kapcsolatban is kérdések. Nagyon fontos, hogy a gyermekek, a családok védelmével, illetve a külföldi befolyással kapcsolatban is szeretnénk megtudni, hogy mit gondolnak. Az Energiaügyi Minisztérium részéről annyit kiemelhetek, hogy az energia szuverenitás kérdése is nagyon fontos, ezért küzdünk, ezért dolgozunk – hangsúlyozta a miniszterhelyettes.