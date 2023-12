„A karácsonyfatüzek többségét a felügyelet nélkül hagyott gyertyák, csillagszórók, esetenként a működésben lévő, elektromos árammal működő lámpafüzérek helytelen használata okozza. Csillagszórót, díszgyertyát a karácsonyfán csak felnőttek gyújtsanak meg! Mielőtt a helyiséget elhagyjuk, a gyertyákat oltsuk el, a csillagszóró maradványát pedig távolítsuk el a fáról! A rossz minőségű termékek nemcsak az áramütés lehetősége miatt veszélyesek, hanem az ezeknél esetleg bekövetkező rövidzárlat tüzet is okozhat. A lámpafüzéreket éjszakára, vagy hosszabb távollét idejére se hagyjuk bekapcsolva! Amennyiben a karácsonyfán nyílt lánggal működő díszeket alkalmazunk, a fát ne helyezzük függöny közelébe és lehetőség szerint rögzítsük! Az épületek külső, és a kertben lévő növények díszítéséhez csak kültéri használatra tervezett elektromoslámpa-füzéreket használjunk” – javasolta a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.

Főzni a legveszélyesebb

Természetesen ez csak akkor igaz, hogyha magára hagyjuk az ételt a tűzön.

„A főzés, mint tűzveszélyes tevékenység kiemelt veszélyforrásnak tekinthető otthonunkban. Ha a tűzhelyen felejtett étel túlhevül és meggyullad, lángra lobbantja először a tűzhely közelében található éghető anyagokat, majd a lakás többi részét is. További probléma, hogy a tűz az elhanyagolt, tisztítatlan, nem tűzszakaszolt gépészeti aknákon továbbterjedhet, komoly károkat okozva a környező lakásokban is. Ezért ha elhagyjuk a lakást, feltétlenül szüneteltessük a főzést, vegyük le az ételt a tűzről, zárjuk el a gázt, kapcsoljuk ki a tűzhelyet! Szintén veszélyforrást jelent a konyhai szeméttárolóba dobott, még izzásban lévő gyufa és dohánynemű, amely lángra lobbanthatja a kuka tartalmát, vagy a szemétledobóban felhalmozódott kommunális hulladékot” – magyarázta a szakember.

Áram alatt vízzel soha!

Oltásnál meg kell választani a megfelelő oltóanyagot, az ellenkezője csak fokozhatja a bajt.

„Legfontosabb dolog a sérülések elkerülése, ezt kell szem előtt tartanunk. Ha úgy ítéljük meg, hogy el tudjuk oltani a tüzet, megtehetjük. Ehhez nagy segítséget nyújthat egy porral oltó készülék. Kisebb tűz eloltható vízzel, vagy például egy pokróccal letakarva is. Elektromos tüzet az áramütés veszélye miatt ne oltsunk vízzel, csak ha gondoskodtunk arról, hogy a hálózatban ne legyen áram, vagy ha az elektromos berendezést leválasztottuk a hálózatról! Ha étel, zsiradék vagy olaj gyullad meg a konyhában, a legfontosabb, hogy soha ne próbáljuk azt vízzel eloltani! A magas hőmérséklet miatt a tűzre öntött víz pillanatok alatt gőzzé alakul és az égő zsiradék, olaj robbanásszerűen kivetődik az edényből. Az égő olaj apró cseppekre bomlik, ami így lángokkal borítja be az egész konyhát és súlyos égési sérüléseket is okozhat! Ilyenkor a legfontosabb, hogy az ételt nem éghető anyagú fedővel takarjuk le, így az égés oxigén hiányában azonnal megszűnik. Ezt követően zárjuk el a gázt, kapcsoljuk ki a tűzhelyet!”

Mindig be kell jelenteni

Minden tűzesetnél mérlegelni kell a legkisebb kockázatot és aszerint cselekedni.

„Ha már kiterjedt tűzzel állunk szemben, inkább gondoskodjunk a többi lakó értesítéséről, segítsük az arra rászorulókat a menekülésben, hagyjuk el az otthonunkat! A tűz terjedését, intenzitását lassíthatjuk, ha az érintett helyiség, lakás ajtaját becsukjuk. Ha tudjuk, a tűzoltók kiérkezéséig zárjuk el a gázmérő előtti főcsapot, áramtalanítsuk az épületet. Maradjunk a helyszínen, hogy szükség esetén információkkal segíthessük a tűzoltók munkáját. Ha tüzet, füstöt észlelünk a közelben, azonnal értesítsük a katasztrófavédelmet az egységes 112-es segélyhívó számon! Az épületből, lakásból kiáramló, társasházi lakásban, vagy lépcsőházban érezhető, tapasztalható füst egyértelmű jele lehet egy tűzesetnek. Talán többen nem tudják, de az eloltott tüzet is be kell jelenteni.”