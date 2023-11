Hosszú évek után újra egy tulajdonos, az FT-Triász Korrózióvédelem Kft. kezébe került a sajószentpéteri üveggyár területe 2021 december 31-én. Erről korábban a Borsod Online-on adtunk hírt. A cég vasúti tartálykocsik javításával, technológiai csőszereléssel, acélszerkezet gyártással, illetve korrózióvédelmi bevonatok készítésével foglalkozik. Ezek kiegészítéseként létesült egy új, környezetkímélő porfestő üzem is. A cégvezetés tagjai személyesen kötődnek a régi üveggyárhoz, így céljuk az is, hogy a térségben új munkahelyet teremtsenek. A közel 300 millió forintos beruházáshoz az Európai Unió és a magyar állam több mint 205 és fél millió forint feltételesen visszatérítendő támogatással járult hozzá. A projekt a Széchenyi 2020 programon belül a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében valósult meg. A vezetőség szerkesztőségünk tagjait egy bejárásra invitálta, közvetlenül az üzem elindulása előtt.

Vizsgára készítenek elő

- Azért vettük meg a 9,9 hektáron elterülő üveggyárat, mert közel 2 kilométer vasúthálózattal rendelkezik, amelyet teljes egészében felújítottunk, és megkaptuk hozzá újabb 10 évre a vasúti engedélyt – ismertette Demeter Péter, a FT-Triász Korrózióvédelem Kft. ügyvezetője és a gyárterület tulajdonosa. - A hozzánk érkező vasúti tartálykocsik külföldi világcégek tulajdonában állnak. A kocsik nagy részét jelenleg a BorsodChem Zrt bérli. Ezek időnként javításra, tartályvizsga megújításra szorulnak. A mi dolgunk, hogy minél rövidebb idő alatt teljeskörűen felkészítsük a vasúti tartálykocsikat a vizsgákra. Belső tisztítást követően elvégezzük a felújítási munkákat: festést, vasszerkezeti javítást, gumibevonat-javítást. Ezt követően egy tanúsító szervezet levizsgáztatja a kocsikat és megkapják a szükséges certifikációt.

Múzeum is létesülne

A komplex beruházás keretében épületfelújításokat is végeztek.

- A felújítási munkákat megelőzte a területen hagyott törmelék elszállítása és a romos épületek és garázssorok lebontása. Az irodaépületet ebben az évben belülről modernizáltuk. Szeretnénk egy üvegipari kiállítást is berendezni benne az üveggyár múltjáról, a megmaradt relikviákból és fényképekből. A szemközt álló központi épület teljes egészében visszakapta a régi mivoltát. Az előtte található szökőkutas tóba pedig halakat telepítettünk. Az irodaépülettel szemben található a lakatosműhely, illetve a festék- és szemcseszóró műhely. Elindult egy ezer négyzetméteres könnyűszerkezetes csarnok építése is, hogy lehetőségünk nyíljon további négy vasúti tartálykocsi fedett helyen történő javítására. Egy meglévő épületet pedig vázszerkezetek gyártása céljából újítottunk fel és modern technológiával, valamint daruval láttuk el – részletezte a tulajdonos.

Ipartörténeti épület

A transzformátor állomásban van a telephely energetikai központja.

- Ez az épület ipartörténetileg is fontos, hiszen 1953-ban épült. A régi transzformátor állomások mind így néznek ki az országban, de itt folyamatos felújításokat végzünk – vette át a szót Ujlaki Béla létesítményvezető. - Az FT-Triász Korrózióvédelem Kft. szerencsés helyzetben van energiaellátás tekintetében. A transzformátor állomásba két darab 20 kilovoltos kábel fut be, ahonnan a villamos energiát új 400 kilovoltamperes transzformátorokon juttatjuk el egy szekunder elosztóra. Onnan ki tudunk hajtani kábeleket és a különböző technológiákat megtápláljuk villamosenergiával.

Képezték a dolgozókat

A bejárás utolsó állomásán: a porfestő műhelyben megtekintettük az új technológiát.

- A jelenlegi porfestő műhely épületében régen hatalmas betonoszlopok helyeztedtek el, rajtuk nagy teljesítményű kompresszorokkal, amelyek az egész üveggyárat levegővel látták el – idézte fel az ügyvezető. - Ezeket eltávolítottuk és helyére az új porfestő technológia került. A kollégák elméleti és gyakorlati képzésen is részt vettek Gyöngyösön.

Gigantikus kemence

A porfestő műhely különlegessége a hatalmas elektromos kemence.

- Az előkezelő részben az alkatrészek vasszulfátos vegyi tisztítása, majd szárítása történik külön helyiségben, ami segíti a por alapú festékanyag tapadását is. A púder finomságú festék az egészségre nem ártalmas és nincs oldószer tartalma sem – magyarázta Kasza Ottó üzemvezető, aki 17 évig dolgozott az üveggyárban és tősgyökeres sajószentpéteri. - Ezt követően lép működésbe a konvejor pálya a ráhelyezett alkatrészekkel, a porfestő kabin és a török gyártmányú beégető kemence, ami az egyik legnagyobb a vármegyében. Utóbbiban történik a lefestett alkatrészek 170-200 Celsius fokon történő kiégetése, de a hőfokot és a 15-20 perces égetési időt a festékanyag és annak vastagsága határozza meg, amit szintén tudunk szabályozni. A kemencébe akár 6,2 méter hosszúságú, másfél méter széles és két és fél méter magas alkatrész is bekerülhet, ötszáz kilogrammos súlyhatárig. Az egész folyamat körülbelül 2-3 napot vesz igénybe.

- Az első szinten új irodák, szociális és vizes blokkok találhatók, öltözőkkel. A második szinten ugyanezek. Később jelenlegi öt dolgozónk mellé még egy-két főt szeretnénk fölvenni. A felújított tetőre pedig megújuló energiát termelő, 50 kilowattos napelemrendszer került, amely a telephely villamosenergia-ellátását biztosítja és rásegít a két 95 kilowattos kemence energiaigényére is – mutatta be Demeter Péter.