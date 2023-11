A 4IM című projekt célja olyan új eszközök bevezetése a szociális munkába, amelyek integrált szociális fejlesztést tesznek lehetővé. A szociális munka hetére tervezett szakmai konferencia célja fejlesztéseik szélesebb körű bemutatása. A szociális ágazat összes érintettjét megcélzó tanácskozás programja ennek megfelelően úgy állt össze, hogy a szféra egyéb innovatív módszerei is bemutatkozási lehetőséget kaptak.

A rendezvényt Varga Andrea, Miskolc alpolgármestere, illetve Gúr Péter, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója nyitotta meg.

Az alpolgármester elmondta, hogy a projekt több mint másfél éve zajlik már, a végéhez közeledik, és elsődleges célja, a foglalkoztatás növelése a különböző szociális ágazatba tartozó intézmények segítségével. Varga Andrea szerint ezt egy rendkívül komplex és összetett feladat. Példaként említette, hogy a városban vannak olyan munkaképes korú lakosok, akik valamilyen oknál fogva nem jutnak a munkaerőpiacra. Olyan segítségre van szükségük, amivel a munkakeresés útján tovább tudnak haladni - mondta. A szociális intézményrendszerben nem volt eddig ilyen típusú szolgáltatás. A Foglalkoztatási Paktum lezártát követően a szociális munkások eszköztárát bővítették, a foglalkoztatásban járatos szakembereket, foglalkoztatási tanácsadókat vontak be a munkába. Majd arról is beszélt, hogy Miskolcon létrejött a Társadalmai Innovációs Tanács, amely egy olyan szakértői csoport, akik a különböző területeken tapasztalt szakmai kérdéseket vizsgálják úgy, hogy az használható legyen a város egésze számára. Azt is górcső alá veszi, hogy hogyan lehet kiterjeszteni és javítani a szociális szolgáltatások minőségét városi szinten, a szociális szakemberek munkája eredményességének növelése mellett.