Négy, a közelmúltban lezárult beruházást, illetve fejlesztést adtak át csütörtökön Sajóvámoson. A projekteket a helyszínen egymást követően mutatták be, és adták át a sajtó képviselői és a lakosok jelenlétében. A Belügyminisztérium vidékfejlesztési pályázatának keretéből felújított külterületi út több mint három kilométer hosszan újult meg – kezdte beszámolóját Váradi Lajos, Sajóvámos polgármestere. Egy régi aszfaltos, de roppant rossz állapotban lévő út volt, azonban több célt is szolgál, egyrészt mezőgazdasági vállalkozók használják a földjeik elérésére, másrészt sport-, illetve turisztikai jelentősége is van, hiszen a Miskolc-Kassa ultramaraton Sajóvámost érintő szakasza is ezen az úton halad. Versenyzők futnak rajta, ezért sem mindegy, hogy milyen a minősége - jegyezte meg a polgármester. A lakosság is nagyon örül ennek a felújításnak, mert sokan használják biciklizésre, kirándulásra az utat, ahonnan csodálatos panoráma tárul a Sajó völgyre.

A gyermekek száma jelentősen nőtt

Nagy öröm, hogy tudták folytatni az intézmények sorában a bölcsődét követően a Kincses Sziget Óvoda felújítását – hangsúlyozta a polgármester. Egy belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően több mint 40 millió forintból újulhatott meg az épület. Energetikai fejlesztés történt, napelemek kerültek az ingatlanra, mellyel a villamos energia fogyasztást váltották ki, továbbá födémszigetelés, illetve belső festés és laminált padló csere is volt. De megújultak a villamosvezetékek, a konyhai eszközök, és a fűtést is korszerűsítették, valamint két új kazán és plusz radiátorok kerültek a helyiségekbe – ismertette a polgármester. Az óvoda épületének így jóval kevesebb a rezsije. Észrevehető a demográfiai növekedés, számokban is megmutatkozik, hogy sokkal több gyermek jár a település oktatási-nevelési intézményeibe, ez igaz a bölcsődére, óvodára és az iskolára egyaránt. A gyermekek megjelenése még Sajóvámos sport életén is meglátszik, hiszen évekig nem volt sem gyermek, sem ifi foci csapatuk, most azonban négy korosztályban is – 7 évestől a felnőttig - vannak játékosaik. A sportpálya fejlesztései az önkormányzat és a helyi sport egyesület összefogásával valósultak meg. Biztonsági korlátot, valamint járdát építettek a futball pálya mellé.