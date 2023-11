Hetek óta tart az esős, enyhe időjárás. Az őszi vetéseknek ez egy ideig igen kedvező volt, azonban az Alföldön a rossz vízgazdálkodású talajokon a leszivárgás nem tud lépést tartani a csapadékkal. Így egyszerre van foltokban belvíz és a mélyebb talajrétegekben jelentős vízhiány. A folytatásban csökken a csapadékhajlam. A november második feléhez képest enyhe marad az idő, de éjszakánként egyre többször hűl fagypont alá a levegő – ismerteti legfrissebb agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai szolgálat.

Sáros talaj

- Nagy jelentősége volt az időben elvégzett talajlazításnak, mert nem áll meg a víz az összetömörödött mélyedésekben – mondta el Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A megyében még van, ahol folyik a vetés, és a szántás is az aktuális teendők között szerepel – tette hozzá.

Taskó József

Fotó: Bujdos Tibor

Az őszi vetések számára kedvező az esős, enyhe idő, de a sok csapadék helyenként már megállt a földeken, a tartós vízborítást pedig nem szeretik az állományok. Az őszi talajmunkákhoz is sokfelé túlságosan sáros a talaj. A repce jól fejlett, hamar elérte a 6-8 leveles állapotot, az árpára már egyre többfelé jellemzőek a bokros állományok, a búza pedig 1-3 leveles, többfelé 3-5 leveles állapotban van a vetés időpontjától függően. A hosszú, enyhe, esős ősz hatása a vegetációs index térképeken is megmutatkozik, nagy területen jóval nagyobb a zöld tömeg mennyisége a szokásosnál. A kevés és csak gyenge fagyos nap miatt a természetes növényzet lombjának színeződése, lehullása jóval a szokásos időpont után következett be. A réteken, legelőkön a fű is kizöldült.

A folytatásban is marad a változékony, többször csapadékos időjárás.