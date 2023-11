Rózsafát ültetett a sárospataki református gyülekezet a Rákóczi-vár udvarán Lorántffy Zsuzsanna tiszteletére a reformáció ünnepén, vagyis október 31-én, az ünnepi istentisztelet után.

Az eseményen dr. Fodor Ferenc lelkipásztor elmondta: a fejedelemasszony, a város történetének eddigi legmeghatározóbb női személyisége 1659. október 30-án írta meg végrendeletét, amelyben a Rákóczi várat az egész magyar nemzetre hagyományozta. Hozzátette: nincs ugyan kerek évforduló, de emlékezni, egy gazdag élet példájáért hálát adni nem csak kerek évfordulókon lehet. Dr. Fodor Ferenc beszédében emlékeztetett rá, a II. Helvét Hitvallás megengedi, hogy „alkalmazkodjunk Isten kegyelmi eszközeihez” akár egy élet példájáért való hálaadásban és megemlékezésben. Mert Isten kegyelmi eszköze egy neki odaszánt élet is lehet. Utalt rá, hogy Sárospatakon Perényi Péter, I. Rákóczi György, Lorántffy Zsuzsanna, Dobó Ferenc és hitvestársa Kerecsényi Judit mindannyian ilyenek voltak. Emlékjelek lehetnek tárgyak, emléktáblák, emlékoszlopok, de a legszebb emlékjel mindig az, amelyben élet van. Ilyen az elültetett rózsatő is a Vörös-torony alatt - mondta. A rózsa Lengyelországból érkezett, egy református lelkészcsalád rózsakertészetéből, hogy arra is emlékeztessen mindenkit: a rákócziaknak története összefonódik a lengyelekkel. Fehér rózsát fog teremni, mely a tisztaság jelképe - közölte.

Pezsgő élet volt Patakon

Dr. Tamás Edit, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának igazgatója a BOON-nak elmondta: Lorántffy Zsuzsannának az építészeti- és a szellemi örökség szempontjából egyformán sokat köszönhet Patak. Kiemelte: a sárospataki vár épületegyüttesének 17. századi továbbépítése az ő nevéhez kötődik, de ugyancsak neki és családjának köszönhető a református kollégium felvirágoztatása, amelyet pénzügyileg és szellemileg is támogatott. Sárospatakra hívta a kor legismertebb pedagógusát, gondolkodóját, Comeniust, segítette azokat a Nyugat-Európát megjárt tanárokat és diákokat, akik az ott megszerzett tudásukat hazahozták és itthon kamatoztatták – sorolta a múzeumigazgató. Aláhúzta: a város pezsgő kulturális és szellemi központ volt Lorántffy Zsuzsanna időszakában. Kifejtette: a fejedelemasszony emlékére ültetett rózsatő remek választás, ugyanis a pataki kertek is általa lettek ismertek. Megemlítette azt is, hogy a fejedelemasszony végrendeletében megfogalmazott gondolatok a 73 éves Rákóczi Múzeum mindenkori hitvallása is, vagyis a tárgyi és szellemi örökség méltó megőrzése és közvetítése.