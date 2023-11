„Olyan döntések és irányok születtek eddig, amelyek nem szolgálták a Miskolcon élők jólétét” – adta meg az alaphangot sajtótájékoztatóján a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselője csütörtökön, aki ismertette polgármesterjelölti programjának főbb elemeit. Hegedűs Andrea szerint az eddigi városvezetési döntések nem szolgálták az ellenzéki szavazók akaratát, ezért ismertette a helyi emberek „elvárásait”, amelyeket a Miskolcról őszintén program keretében gyűjtöttek össze. A helyzet fonáksága, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette DK külön frakciócsoporttal képviselteti magát a balliberális Velünk a Város frakcióban, amely a várost irányítja, így minden döntésben jelen voltak az elmúlt években és jelenleg is.

Válaszok helyett távozott

A polgármesterjelölt arról is hosszasan beszélt, hogy minden együttes fél bevonásával hozna döntéseket a városban.

Demokratikus városvezetést szeretnénk

- Hegedűs Andrea

„Demokratikus városvezetést szeretnénk és azt, hogy Miskolc fontos ügyeiről a város közgyűlésében a nyilvánosság előtt születhessenek meg a döntések” – hangsúlyozta. Arról is beszélt, hogy szerinte most tehetségtelen kedvezményezettek vannak szakértői pozíciókban. „A vezetői, szakértői állásokat nyílt versenyen, pályázatok útján kell betölteni” – mondta. Arra is kitért, hogy felszámolnák a gyűlölködést és pazarlást a városban. (Mokrai Mihály DK-s képviselő a város gazdasági tanácsnoka – a szerk.). Azt is leszögezte, hogy egyedüli ellenzéki polgármesterjelöltként „bátor vagyok és bízom az ellenzéki összefogásban”. A „bátorságát” hangsúlyozó polgármesterjelölttől az esemény végén azonban nem lehetett kérdezni, szaporára vette az iramot és távozott. Mivel a Hegedűs Andrea által elmondottak további kérdéseket vettettek fel, így közérdekű adatigénylést nyújtottunk be azzal kapcsolatban, hogy a DK-s és LMP-s politikusok pontosan milyen pozíciókat és mennyi javadalmazásért töltenek be a város életében.

Pénzszivattyúk, korrupció a városházán?

A programok főbb pontjai: visszaállítanák a szolgáltatások emberközpontúságát, korrupciómentes és transzparens Miskolcot építenének, Zöld és fenntartható, valamint demokratikus várost hoznának létre. Átláthatóságot biztosítanának a városházán, és átláthatóvá tennék a közgyűlés működését. Helyreállítanák a közérdekű adatok megismerését, megszüntetnék a rendezvények „pénzszivattyúit”, és elindítanák a panel plusz programot.