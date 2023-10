Kedd délután „Lépjünk az emlőrák ellen” címmel rózsaszín sétát és szakmai programot szervezett a Magyar Rákellenes Ligával és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi kórházzal közösen a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kara az intézmény campusán. Az eseményen beszédet mondott dr. Kiss-Tóth Emőke, a kar dékánja, aki elmondta, hogy a daganatos megbetegedések vonatkozásában az emlőrákot az Egészségügyi Világszervezet az egyik leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganatos betegségnek tekinti.

„Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Kiemelten fontos, hogy tájékozódjunk a betegségről és annak megelőzéséről” – mondta. Hozzátette: a rózsaszín szalag a reményt jelenti, és ezzel is szeretnék felhívni a figyelmet a betegségre, amely a leggyakrabban előforduló daganattípus a nők esetében. „Az egészségtudományi kar elkötelezett az egészségmegőrzése mellett, így különösen fontos az emlőrák elleni küzdelem is” – hangsúlyozta. Rámutatott: a képzéseik minden területe érinti a daganatos megbetegedéseket és azok kezelését.

Dr. Révész János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi kórházzal főigazgatója beszédében hangsúlyozta, hogy hazánkban a mellrákkal diagnosztizáltak száma stagnál.

„A korai stádiumban felfedezett daganat nagyon jól gyógyítható” – mondta. Hozzátette: hazánkban 38 ezer azoknak a hölgyeknek a száma, akik aktív kezelésben részesülnek jelenleg. „A szűrés elengedhetetlen, és hazánk szűrőrendszere megfelelő, a kapacitásunk is kielégítő, illetve a humán erőforrás is jelentős” – hangsúlyozta.

Gál Imre, a Magyar Rákellenes Liga elnökhelyettese arról beszélt, hogy mindenkinek egyéni felelőssége a daganatok megelőzése.

„A dohányzás, az alkoholfogyasztás nagyobb rizikófaktort jelent” – hangsúlyozta.

Nem ismert a pontos oka

A mellrák a nőknél és a férfiaknál is előforduló daganatos megbetegedés, amely a mellmirigyek sejtjeiből indul ki. A mellrák a leggyakoribb ráktípus a nők körében, de ritkábban előfordul a férfiaknál is. A mellrák pontos oka nem ismert, de számos kockázati tényezőt azonosítottak, amelyek növelhetik a betegség kialakulásának esélyét. Ezek közé tartozik a genetikai hajlam, a kor, a női nem, a hormonális tényezők, az elhízás, az alkoholfogyasztás, a dohányzás és a sugárzás expozíció. A mellrák korai felismerése kulcsfontosságú a sikeres kezelés szempontjából. Az évenkénti rendszeres mellvizsgálatok és a mammográfiai szűrés ajánlott, különösen a 40 év felettiek számára. Ha gyanús tüneteket észlel, vagy emlővizsgálat közben bármilyen elváltozást tapasztal, forduljon orvoshoz. A mellrák kezelése általában műtéti eltávolítást, sugárterápiát, kemoterápiát és hormonterápiát is magában foglalhat. Fontos az is, hogy életmódbeli változtatásokkal, például egészséges étrenddel, testmozgással és a kockázati tényezők minimalizálásával is hozzájáruljunk a mellrák megelőzéséhez és a szűrések rendszeres elvégzéséhez.