Egy véletlen beszélgetés folytán indult el a bölcsődei fásítás. A sajópetriben élő fiatalember egy családi rendezvényen találkozott össze egy rokonával, aki történetesen bölcsődevezető.

„Tóthné Bunda Katalin kérdezte meg, hogy nem akarok-e náluk is fákat ültetni, ha ennyire lelkesen beszélek arról, hogy mennyire szeretem ezeket a növényeket, és mennyi van otthon nekem belőlük. Dehogynem, vágtam rá rögtön. Aztán az egy bölcsődéből mostanra már tíz lett” – mesélte Simon Szabolcs.

Az indíttatás a természet szeretete

A sajópetri fiatalember civil foglalkozásának nincs köze a természethez, mégis szívügye a fák telepítése.

A fásítás kiindulási pontja maga a táj, hiszen itt vagyunk a Sajó–Hernád-sík peremén. Erre a tájra a legjellemzőbb társulás a tatárjuharos lösztölgyes lenne. Ennek a típusnak az ország 12 százalékát kellene borítania, ehelyett pusztán 0,7 százalék az, ami még létezik. Otthonom tehát a megsemmisülő tájak egyike. Ilyesmi volt a sajóládi erdő is.

„Tulajdonképpen ez amolyan amatőr tájrestauráció közterületen. Azon növények kerülnek vissza a tájba, amiknek eredetileg is jelen kéne lenniük. Aki szeretné látni, milyen is ez, az látogasson el a kerecsendi erdőbe, itt van a közelben. Ezek a növények díszfaként vannak ültetve, tehát minimum 100 évig a helyükön is maradnak. Gyerekkorom óta foglalkozom fákkal, apámmal együtt rengeteget mentünk meg a kaszálástól, és részben ezeknek keresek új helyet, hogy nőhessenek, fejlődhessenek, és majd árnyat adhassanak az alattuk megpihenő vagy akár játszó emberkéknek” – mondta Simon Szabolcs.

Simon Szabolcs szívesen befásít udvarokat, ha van rá igény, de már csak jövőre tudja ígérni.

„Intézményekben sokkal könnyebb dolga van az embernek. Van forduló árnyék, egyéb növényzet, és vannak emberek is, akik segíthetnek, és ugye nincs vandalizmus. Tehát ilyen helyen sokkal szívesebben is csinálom, főleg mivel itt örülnek neki a legjobban” – mondta a fiatalember. Az érintett bölcsődék fenntartója a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény, aminek bölcsődeigazgatósága szakmai igazgatóhelyettese elmondta, nagyon hálásak neki a felajánlásért.