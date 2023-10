Két Lehoczki(y), Lehoczky Krisztián, a Mályi Madármentő Állomás vezetője és Lehoczki László, a Spider Mentőcsoport alapítója élő internetes műsort, LIVE-t adott a napokban, amelyet Facebook oldalaikon lehetett követni. A névrokonok (akik foglalkozásában van némi hasonlóság) a madármentő kezdeményezésére beszélgettek. Az érdekes diskurzus során szóba került Lehoczki László világhírű kutyája, Mancs, mostani, híres kutyája, Hope, a Spider mentőcsoport, a mentőkutyák tevékenysége. Hallgatói kérdésekre is válaszoltak, nagyon sokan voltak kíváncsiak arra például, hogy hogyan tanítják be a kutyákat az eltűntek és az elhunytak megkeresésére. Aki nem tudta élőben a beszélgetést követni, visszahallgatható mindkettőjük Facebook oldalán, de oldalunkon is: